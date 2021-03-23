عُثر بحوزتهم على 500 ألف دولار.. ضبط تشكيل عصابي امتهن تزييف العملات في الرياض

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص (مواطنين ومصري وسوداني)، امتهنوا تزييف العملات النقدية وترويجها.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، أنه بعد توفر معلومات مؤكدة لدى الجهات المختصة بقيام أشخاص بترويج العملات المزيفة، وضع رجال البحث الجنائي كميناً محكماً، وتمكنوا من القبض على المتهمين داخل وحدة سكنية شرق مدينة الرياض.

وأبان أنه عثر بحوزة المتهمين على مبالغ نقدية مزيفة تقدر قيمتها بـ500 ألف دولار أمريكي، فيما جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.