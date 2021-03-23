“غازكو”: “الاستئناف” تؤيد حكم صرف النظر عن دعوى وزارة النقل في “حادِث انفجار ناقلة الغاز” ضد الشركة

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، اليوم (الثلاثاء)، آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه وردت إفادة من ممثلها عن جلسة أمس الإثنين، أمام الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف المقدم من وزارة النقل على الحكم الابتدائي حيث تم النطق بالحكم وجاء مضمونه بقبول الاستئناف شكلاً.

وأضافت أنه جرى تأييد الحكم الصادر عن الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض بتاريخ 3 ديسمبر 2020 (المقضي فيه بصرف النظر عن دعوى المدعية وزارة النقل وحكمت بإخلاء سبيل المدعى عليها شركة الغاز والتصنيع الأهلية) محمولاً على أسبابه.

وأكدت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تم الانتهاء من الدعوى، مشيرة إلى أنه لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

يذكر أنه في 1 نوفمبر 2012، وقع حادِث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع على طريق خريص مع تقاطع طريق الشيخ جابر “شرقي الرياض”، نجم عنه انقلاب الناقلة، ما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة وانفجارها، وتسبب في وفاة 23 شخصاً وإصابة 135 آخرين، إضافة لاحتراق عديد من السيارات وتدمير موقع ورشة ومعرض للسيارات.