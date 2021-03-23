مع قرب رمضان وتعليق الطيران.. الطلب على العمالة المنزلية المخالفة يرتفع بنسبة 60%

بلادي – الرياض :
كشف العديد من أصحاب مكاتب الاستقدام عن ارتفاع نسبته 60% في الطلب على العاملات المنزليات المخالفات، بأسعار تتراوح بين 2500 إلى 3000 ريال.
وأوضح أصحاب المكاتب وفقا لـ”المدينة”، أن أسباب زيادة الطلب يعود إلى قلة العرض وزيادة الطلب؛ بسبب تأثر بعض الدول المصدرة بجائحة كورونا وتعليق الرحلات القادمة للمملكة، وتأخر المكاتب في توفير العاملات النظاميات، فضلًا عن اقتراب شهر رمضان المبارك.
ولفت أصحاب المكاتب إلى أن نسبة هرب العاملات الإفريقيات بعد استقدامهن تصل إلى 40%، مشيرين إلى أن أصحاب العمل يفضلون التعامل مع العمالة المخالفة، عن الشركات التي تقدم خدماتها بنظام الإيجار والزيارات المنزلية.
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