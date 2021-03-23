محكمة تلزم “شريطي” بإعادة ثمن سيارة لمواطن بعد ثبوت وجود تلاعب في العداد

بلادي – الرياض :
ذكرت مصادر أن المحكمة العامة بمدينة ينبع أصدرت حكماً قضائياً يلزم “شريطي سيارات” بإعادة ثمن سيارة لمواطن، بعد ثبوت وجود تلاعب في عداد الممشى بتخفيض عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن القصة بدأت برفع مواطن دعوى قضائية، أوضح خلالها أنه اشترى سيارة بقيمة 30 ألف ريال، وتعطلت بعد استخدامه لها لفترة وجيزة، ليراجع ورش السيارات عدة مرات وتبين وجود تلاعب في عداد السير.
وأضافت أن المواطن استفسر عن الأمر عبر برنامج “موجز” الذي تشرف عليه إدارة المرور وتمت إفادته بأن المسافة التي قطعتها السيارة مختلفة عن المسجلة في العداد، ليستدعى الشريطي الذي أقر ببيع المركبة للمواطن لكنه زعم عدم علمه بوجود الخلل.
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكماً تضمن إلزام الشريطي بدفع مبلغ (32130) ريالاً للمدعي شملت مبلغ السيارة وتكاليف نقل الملكية وقيمة فواتير الإصلاح وقطع الغيار التي قدمها المدعي، وإعادة السيارة المغشوشة إلى المدعى عليه.
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