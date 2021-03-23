المساعدات المقطوعة هي عبارة عن مساعدة مالية تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لمواطنيها بهدف تحسين المستوي المعيشي لهم سواء كان المواطن من مستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي أو غير المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، أو حتي المواطنين من الموظفين بأي وظيفة ذات دخل محدود أو حتي المتقاعدين من أصحاب المعاشات الضعيفة، بشرط ألا تتجاوز القيمة المالية للمساعدات حاجز الثلاثون أل ريال سعودي للمستفيد تبعاً لإشراطات برنامج المساعدات ، ومن خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكن للمواطن معرفة كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالمملكة، وتطرح الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بيانات تفصيلية لتوضيح الدعم المالي المقدم للمستفيدين خلال كل سنة مالية، عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين، موضحاً بتلك البيانات التوزيع الجغرافي و الحالة الاجتماعية للمستفيدين والقيمة الإجمالية للدعم.

اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول علي المساعدات

يتم صرف القيمة المالية للمساعدات المقطوعة مرة واحده خلال كل عام مالي من خلال وكالة الضمان الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالمملكة ومعرفة اشتراطات الحصول علي المساعدات المقطوعة يمكنكم إتباع النقاط التالية :

أن يكون المواطن من حاملي الجنسية السعودية.

أن لا يقل سن المتقدم للحصول علي المساعدات المقطوعة عن الخمسة وثلاثون عاماً في وقت التقديم.

أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي بالنسبة للعزاب.

أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم عن ثمانية آلاف وخمسمائة ريال سعودي بالنسبة للمتزوجين.

أن يكون المتقدم من غير أصحاب السجلات التجارية.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة ولم يغادرها لمدة تزيد عن الثلاث شهور.

أولوية الحصول علي المساعدات المقطوعة بالمملكة

وجدير بالذكر أن المساعدات المقطوعة ليست مساعدات سنوية بصفة مستديمة ويتم صرفها فقط وفق الاحتياج وبناء علي بحث الحالة الخاص بالشؤون الاجتماعية، وذلك وفقاً لنظام يضمن وصول الدعم المادي من المساعدات لمحتاجيه فقط لتحقيق مبدأ العدالة ، ويجري صرف تلك المساعدات تبعاً لمعيارين أولهما معدل دخل رب الأسرة بالنسبة لعدد أفراد تلك الأسرة، وثانيهما إن كانت الأسرة قد حصلت علي دعم سابق من عدمه، ويجب أن يعي المواطن أن أولوية الحصول علي المساعدة المقطوعة ليس بأسبقية التقديم ولكن بتقدير مدي احتياج المتقدمين للمساعدة والأولية دائما للأكثر احتياجاً وفقاً للبحث المقدم والاشتراطات السالف ذكرها، ويمكنكم معرف الشروط والخطوات اللازمة للاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالمملكة من خلال الفيديو التالي أو من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما يمكنكم معرفة كيفية حساب خطة التقاعد المبكر من موقع الوزارة: