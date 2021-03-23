نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية بسبب شدة الرياح في هذا اليوم 23 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقف حركة الملاحة البحرية في المملكة العربية السعودية بسبب شدة الرياح وتغير المناخ والطقس في هذا اليوم الموافق الثلاثاء 2\3\2021، وهذا ما توقعه الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني أمس، علي أن طقس المملكة العربية السعودية رياح بها نشاط قوي أو شبه قوي، وموجات من الغُبار وهذا ما حدث اليوم، وتم تعطيل حركة الملاحة البحرية ومنع سير السُفن والشاحنات، مخافة حدوث أي خلل أو حوادث نتيجة لشدة الرياح مما يعيق حركة السفن الطبيعية.

ميناء جدة الإسلامي وتوقف حركة السُفن

ميناء جدة الإسلامي، هو ميناء سعودي يقع في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر، وهو أكبر ميناء بحري في المملكة العربية السعودية، تصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن، وتساعد معدات الميناء المتطورة على استقبال 39 سفينة في آن واحد، من مختلف الأشكال والأحجام والحمولات وطول الغاطس، وأكبر سفن الحاويات بالعالم بطول 400 متر، وبطاقة حمولة قصوى 19.800 حاوية قياسية.

توقف حركة الملاحة البحرية في المملكة العربية السعودية وفي ميناء جدة الإسلامي

أعلنت ميناء جدة الإسلامي توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب شدة وسرعة وقوة الرياح، لأن ذلك يعيق حركة وسير السُفن والشاحنات في الميناء، مما يعرض تلك السُفن والشاحنات إلي حوادث وخلل في السير السليم لها علي عكس اذا ما كان الجو المُناخ معتدل، وتم هذا الإيقاف من جهة الميناء نفسها لأنها هي أكثر دراية عن الاحوال السليمة التي تمكن السُفن والشاحنات من السير والتحرك الذي يضمن سلامتها من العُرضه للخطر .

موجات من الُغبار والأتربة تخيم علي أغلب مناطق المملكة العربية السعودية

وخيمت موجات من الغبار علي أغلب مناطق المملكة العربية السعودية، مما أدي إلي تدني في الرؤية وأيضا صدر إنذارا من النظام إلالي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تحذيرا أن الرياح شديدة وأيضا محملة بالاتربة مما يُعيق النظر والرؤية السليمة في السير في الطرق المفتوحة والطرق السريعه، وتلك الرياح تجوب جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مثل منطقة تبوك و الجوف وحائل وشمالي المدينة المنورة و مكة المكرمة، وكل هذا ما حذر منه الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني.