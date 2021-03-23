نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء الدراسه في رمضان 1442 استفتاء وزارة التعليم نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك معرفة ما إذا سيتم الغاء الدراسه في رمضان عبر استفتاء وزارة التعليم نظام نور فقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بطرح الاستفتاء على الحساب الخاص بها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، لذلك يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة هذا الاستفتاء لتحديد المواعيد المخصصة للدراسة خلال الشهر القادم، وهذا ما نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

الغاء الدراسه في رمضان

تستطيع معرفة نتيجة استفتاء وزارة التعليم في نظام نور حيث قدمت الوزارة استفتاء لجميع الطلبة على موقع تويتر، وذلك لتحديد المواعيد الرسمية للدراسة والتي تناسب الجميع خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم استمرار نظام الدراسة عن بعض إلا أنه سوف يتم تغيير المواعيد بالنسبة المراحل المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، وقد تم التصريح في الحساب الرسمي للوزارة أنه عن طريق آراء الطلاب وأولياء الأمور، يتم تحديد المواعيد المناسبة للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

خطوات الاستفتاء عبر نظام نور

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى نظام نور حتى يتم الاستفتاء لتحديد مواعيد الدراسة في شهر رمضان الكريم للمراحل الدراسية، وذلك من خلال القيم مجموعة من الخطوات عبارة عن التالي:

يتم تسجيل الدخول إلى نظام نور الطالب أو ولي أمر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص به.

من القائمة الرئيسية يتم الضغط على أيقونة الاستبيانات المرنة.

ظهور الاستبيان الخاص بتحديد مواعيد الدراسة عن بعد في شهر رمضان الكريم.

الإجابة على جميع الأسئلة الموجودة في الاستبيان ثم اختيار المواعيد المناسبة من وجهة نظر الطالب أولى الأم لتحديد الدراسة.

أخيرًا يتم إرسال الاستبيان حتى تظهر رسالة تؤكد إتمام العملية بنجاح وإرسال الاستبيان، قُم بالتصويت:

جدول استفتاء مواعيد الدراسة في رمضان

قدمت وزارة التعليم في السعودية جدول حول مواعيد الدراسة عن بعد المناسبة في شهر رمضان، فقد تم تحديد المواعيد الأنسب، وتعتبر المواعيد المقترحة للدراسة للمرحلة الابتدائية هي بداية من الساعة خمسه ونص صباحا حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا، والموعد الثاني يكون من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا.

تستطيع الوصول إلى استفتاء وزارة التعليم نظام نور وتحديد الموعد المناسب للدراسة عن بعد من وجهة نظرك لجميع المراحل الدراسية، حيث اقترح الوزارة مجموعة من المواعيد، وتنتظر اختيار الطلاب وأولياء الأمور، وذلك قبل بداية شهر رمضان الكريم حيث يُطالب الجميع بـ الغاء الدراسه في رمضان هذا العام.