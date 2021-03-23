قرض يبدأ من 10 ألف ريال بدون كفيل لا يتطلب تحويل راتب ميسر للغاية للنساء والرجال

قرض يبدأ من 10 ألف ريال بدون كفيل لا يتطلب تحويل راتب ضمن أفضل أنواع القروض الميسرة في الإجراءات بالسعودية حيث تشمل السعوديين والمقيمين من النساء والرجال من الشركة السعودية للتمويل وهي شركة رائدة في مجال الحلول التمويلية التي تناسب أكبر كم من العملاء وتوفير لهم أبسط الشروط والمتطلبات لكي يكون القرض سهل وبسيط في الحصول على المال التي يحتاجها الشخص وتيسير أموره، تسعى الشركة أيضاً للنمو نحو الأمام من خلال تقديم القرض بمميزات كثيرة أفضل من الجهات الأخرى وذلك لأنها تعمل بالتطبيق التحول الرقمي السريع في كافة الأشياء فضلاً عن المرونة في التعامل وتقديم المساعدات والرد على أي استفسارات عبر رقم الهاتف 8001240220.

مميزات قرض بدون كفيل لا يتطلب تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل

الشركة تعمل منذ عام 1990م وهي معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، تعد ضمن الشركات الكبرى مثلها مثل البنوك الحكومية ولكن بمزايا أكثر للعملاء، فهي جمعت أكبر الإمكانيات التي تسهل على العميل الاقتراض ووفرتها له بكل سهولة وهي تتضمن في الحصول على قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل بأسهل إجراءات، وقيمة القرض متاحة بدون التقيد براتب كبير..بجانب المميزات التالية:-

شروط قرض يبدأ من 10 ألف ريال بدون كفيل لا يتطلب تحويل راتب من السعودية للتمويل

الشروط / أقل الشروط بين الشركات من أجل حصولك على قرض بدون تقييد :-

لا يقل العمر عن 21 سنة.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن 3 شهور لـ القطاع العام وشبه الحكومي، 6 شهور للقطاع المصرفي، وسنة للمقيمين العاملين بالقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة/