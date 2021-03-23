أماكن لقاح فايزر في المملكة و الأعراض الجانبية التي تظهر بعد التطعيم

أماكن لقاح فايزر هي أماكن مختلفة قد تم اعتمادها من خلال وزرة الصحة في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت وزارة الصحة السعودية إلي توفير اللقاح في مناطق مختلفة، ومن خلال المقال سوف نعرض علي حضراتكم تلك الأماكن وطريقة حجز موعد بالتفصيل ، ومن المعروف أن ” فايزر ” هو أحد اللقاحات قد تم اختراعها للقضاء و التخلص من فيروس كورونا، حيث يعمل اللقاح علي تقوية المناعة ضد الفيروس، وأظهرت بعض الدراسات والتجارب السريرية الحديثة علي أن فاعلية اللقاح تصل إلي 95% مما يعمل علي تقوية المناعة بشكل كبير وعدم التعرض للإصابة للفيروس بشكل كبير، ولكن يجب علي من يتلقى المصل أن يستمر في اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية و الاحترازية ، حيث أن اللقاح يعم لعلي تحسين مناعة الجسم ضد الفيروس ولكنة لا يمنع خطر الإصابة بالعدوي.

أماكن لقاح فايزر بالشرقية في المملكة

من خلال المقال يمكنك معرفة طريقة إنشاء حساب في وزارة الصحة، أشارت وزارة الصحة السعودية إلي أنه تمت تجهيز مركزين جديدين للتطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية، في مركز صحي الفيصلية بالدمام ومركز صحي الجامعيين، ومواعيد العمل في المركزين من الساعة الرابعة عصراً وحتي الساعة ال 12 عشر صباحاً، كما أشارت الوزارة إلي انه سوف يتم افتتاح مراكز أخري إضافية للتسهيل علي المواطنين و للحد من التزاحم، أما عن اهم مناطق اللقاح في الشرقية فهي كالتالي:

مركز صحي الخبر الجنوبية.

مركز صحي ابن الهيثم.

مستشفي الأمير محمد بن فهد.

مستشفي الجبيل العام.

مواعيد العمل في مراكز اللقاح في الشرقية

موعد بداية الدوام في مركز صحي الخبر الجنوبية يبدأ من الساعة الرابعة مساءً وحتي الساعة الثانية عشر صباحاً.

موعد بداية الدوام في مركز صحي بن الهيثم يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة الرابعة مساءً.

موعد بداية الدوام في مستشفي الجبيل العام الساعة الثامنة صباحاً وحتي التاسعة الثانية عشر ظهراَ.

أماكن لقاح فايزر بالرياض

يمكنك معرفة طريقة تطبيق صحتي للحصول علي موعد لتلقي المصل، أشارت وزارة الصحة السعودية إلي توفر العديد من المراكز الطبية التي تستقبل المواطنين بشكل يومي وأهم المراكز الطبية في الرياض هي كالتالي:

مركز ظهرة نمار.

مركز بدر 2.

تنسيق الزهور.

مركز عتيقة .

مركز صحي المنصورة بحي المنصورة.

مركز الأمير السلطان الصحي بالأحمدية .

الأعراض الجانبية التي تظهر بعد التطعيم

بعد التطعيم قد يشعر المواطن ببعض الأغراض الجانبية و التي لا داعي للقلق عند ظهورها وهي كالتالي: