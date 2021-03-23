دخول موقع سند | التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان النقدي

دعم سند محمد بن سلمان النقدي هي أحدي المبادرات الاجتماعية التي يتم توفيرها للكثير من الشباب داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الحكومة السعودية علي توفير دور اجتماعي يستفيد منه جميع المواطنين الذي يعانون من بعض المشاكل المعيشية التي قد تواجههم، فقد تم توفير مبالغ سند المالية خلال مرحلة الأولي واستفاد منها أكثر من 27000 شاب خلال هذه المرحلة، وتهدف مبادرة سند لاستقطاب الأفراد الغير قادرين مادياً ويعانون من مشاكل مادية صعبة، لذلك يستعلم الكثير عن طريقة التسجيل في برنامج سند، والتعرف علي الشروط التي تم تحديدها من قبل البرنامج من أجل القبول والموافقة علي علي طلب التسجيل عبر موقع سند، لذا سوف نوفر من خلال هذا المقال تفاصيل مبادرة سند المالية التي تتم برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وطريقة التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان النقدي.

سند محمد بن سلمان النقدي وشروط التسجيل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام بتولي رعاية برنامج سند الزواج، والذي من خلاله يقوم بتقديم الدعم المالي الذي يساعد كل شاب يبحث عن الزواج، وتهدف هذه المبادرة الي تقديم الاستقرار الأسري لجميع أفراد المجتمع داخل المملكة، والعمل علي حل مشاكل الشباب الغير قادرين مادياً، مما ينعكس بشكل عام علي تعزيز وتنمية المجتمع السعودي، ومن شروط التسجيل في برنامج سند الزواج:

أن يحمل المستفيدين من دعم سند الجنسية السعودية.

ألا يتعدى المستفيد عمر 40 عام.

يجب ألا يقل عمر الزوجة عن 18 سنة، والحد الأدنى لعمر الزوج 21 سنة.

أن لا يتعدى مبلغ المهر الخاص بالزوجة عن مبلغ 50 ألف ريال.

يجب أن يكون أقصي دخل شهري يحصل عليه الزوج هو 4000 ريال.

يجب أن يكون المستفيد لم يتزوج من قبل وأن يكون زواجه لأول مرة.

يجب أن يتم يتعدى المستفيد الدورة المخصصة للوعي المالي التي يطرحها برنامج سند.

أقل درجة علمية للمستفيد يجب أن تكون هي الحصول شهادة الثانوية وما يعادل هذه الشهادة.

التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان النقدي

يستطيع جميع الأفراد التسجيل في برنامج سند النقدي في حالة توافر الشروط السابقة في كل شخص، ويتم التسجيل من خلال الدخول علي موقع سند الإلكتروني، ومن خلال الدخول علي الموقع الالكتروني السابق يستطيع كل شخص تسجيل طلب المساعدة الذي توفره المؤسسة، وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية التي يطلبها نموذج التسجيل.