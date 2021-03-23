نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الأسهم في المملكة العربية السعودية واكتتاب الأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن اكتتاب الأفراد على أن 1.29 مليون سهم من الطرح العام ل “شركة ذيب لتأجير السيارات” وهذا في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية الأساسية، حيث أن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب تتمثل في نسبة 10% للمكتتبين من الأفراد وهذا كحد أقصى، على أن سعر 40 ريال سعودي مخصص للسهم الواحد فقط، ولذلك تم الإعلان عن تأكيد شركة سعودية فرنسية، على إتمام العملية مع الجهات المستلمة (البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري) حيث أن هذه الاستعدادات لكي يتم تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد، وهذا سوف يستمر يوم واحد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموعد آخر موعد لكي يتم تقديم طلبات الاكتتاب، وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، حيث أن قد بلغ للمكتتبين الأفراد الحد الأدنى الي 10 أسهم، ولذلك أوضحت على أن الحد الأقصى بلغ 250 ألف سهم.

ومن المؤكد أن تم اكتتاب المؤسسات للطرح العام الخاصة بشركة ذيب لتأجير السيارات، تم الايضاح في هذه الحالة على أن تم إتمام عملية بناء سجل الأوامر شريحة المؤسسات المكتتبة، حيث أن يعد من أسهم الشركة بنجاح حيث أن نسبة التغطية وصلت إلى حوالي 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة، بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان على أن السعر وصل إلى 40 ريالاً سعودي مخصص للسهم الواحد.

ومن الجدير بالذكر أن الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة تم اكتتابها، ولذلك تم تخصيص لها حوالي 12.9 مليون سهم، حيث أن هذا قد يتمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وهذا كمرحلة أولى.

التخصيص النهائي للأسهم الطرح يوم 29 مارس 2021م :

ولذلك تم الإعلان من قبل الشركة التخصيص النهائي للأسهم الطرح يوم 29 مارس 2021، على أن نصت على طرح 30% من رأس مال الشركة نفسها التي بلغ حوالي 430 مليون ريال سعودي مخصص، وهذا مدقوق كاملاََ بعدد أسهم قد بلغت حوالي 43 مليون سهم، وهذا دون تغيير بعد الطرح للاكتتاب العام في أسهم الشركة لعدد حوالي 12.9 مليون سهم عادي، بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ قدرها حوالي 10 ريالات سعودية للسهم الواحد المدفوع، حيث هذا يتمثل في 30% من رأس مال الشركة نفسها.