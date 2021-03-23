الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية الوطنية صندوق التنمية العقاري

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية هو أمر اصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عنه بطريقة سهلة و بسيطة، و من المعروف أن صندوق التنمية العقاري هو من أهم الجهات الحكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات الالكترونية، و الذي تم تأسيسه عام 1975 ميلادية، و هو صندوق مؤسس ليس غرض الأرباح و إنما لأغراض تنموية و خدمة تعمل علي تطوير المجتمع، حيث يساعد الصندوق في تطور الاستثمار بجانب توفير فرص لتملك وحدات سكنية للشباب، و يعتبر الصندوق العقاري من أفضل 15 مصلحة حكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، له دور تمويلي كبير في مختلف مدن و مناطق و محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الصندوق العقاري بمنح القروض التمويلات المختلفة للمواطنين المستفيدين من الصندوق، كما يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات مثل الحصول علي استشارة عن طريق خدمة المستشار العقاري، إصدار الفواتير بشكل دوري، الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية، الحصول علي صورة من الصكوك، طلبات إخلاء الطرف و غيرها من الخدمات التي تعمل علي توفير الوقت و الجهد علي المواطنين، أما عن القرض العقاري هي عبارة عن قروض تم الإعلان عنها في بداية العام الميلادي الجديد 2021 ميلادية، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدعم العقاري لدي البنوك و المؤسسات، و يتم الإعلان عن 10 ألاف قرض تمويل عقاري للمواطنين المستفيدين من حملة سكني 2021، و هي نسبة تمثل 75% من إجمالي قوائم الانتظار علي أن يتم الحصول علي القرض لجميع المستوفون شروط الدعم فقط، كما قامت وزارة الإسكان السعودي بالعمل علي توفير العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين و المقيمين في المملكة و من ضمن تلك الخدمات الاستعلام عن القرض العقاري من خلال الموقع الخاص بالوزارة و ذلك توفيراً علي المواطنين من إهدار الوقت و المجهود عند الاستفسار أي خدمة يرغب بها المواطن.

مميزات القروض العقارية من صندوق التنمية الاجتماعية

هناك العديد من المميزات الذي يوفرها صندوق التنمية الاجتماعية لجميع عملاؤه و من أهم تلك المميزات ما يلي:

يمكن للمواطنين الحصول علي تمويل عقاري بمبلغ يقدر ب500 ألف ريال سعودي كحد أقصي.

يمكن للمتقدم للحصول علي القرض أن يتم تصغير مدة الانتظار للحصول علي التمويل من عشرة سنوات إلي خمس سنوات.

من أهم مميزات القرض العقاري انه مكن للعميل أن يتنازل عن القرض لاحد أفراد أسرته علي أن يكون هذا الفرد احد أقاربه من الدرجة الأولي.

في حالة وفاة العميل لا قدر الله يتم إعفاء أقاربه من تسديد القرض و كذلك في حالة الإصابة بالعجز الكلي نتيجة إصابة أو مرض.

الاستعلام عن القرض العقاري و شروط الحصول علي قرض

قد أشار صندوق التنمية العقاري إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي القرض و هي كالتالي:

يقتصر هذا القرض علي السعوديين فقط .

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 20 عاماً و ألا يزيد عمره عن 70 عام وقت التقديم.

يجب أن يكون المتقدم من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو العسكري فقط.

يجب عليك توفير الأوراق و المستندات المطلوبة لحصول علي القرض.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول .

يجب ارفاق صورة من صك الملكية و موافقة البلدية.

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

من خال المقال يمكنك الاطلاع عن المقال الخاص باستمرار القروض العقارية المدعومة من الصندوق، قد قامت المملكة لعربية السعودية في عام 1974 ميلادية من اصدرا مرسوم ملكي يحتوي علي العديد من التوصيات الخاصة بموضوع الإسكان و صندوق التنمية العقارية، و قد تم إنشاء المقرر الرسمي لصندوق التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض و يعتبر الصندوق من أهم و أكبر المؤسسات المالية التي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين، و بعد إنشاء المقر في مدينة الرياض قد تم التوسع و الانتشار في مختف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية حيث قد تم تأسيس 40 مكتب فرعي تابع للصندوق، و الهدف من وجود هذه المكاتب هو ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، و قد قام صندوق التنمية العقاري بالعمل علي توفير خدمة و هي الاستعلام عن رقم الطلب عن طريق الإنترنت، أما عن خطوات الاستعلام فهي كالتالي:

الدخول لي الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

الضغط علي أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها .

الضغط علي أيقونة استعلام.

طريقة التسجيل في البنك العقاري

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنية العقاري.

الضغط علي أيقونة ” تسجيل”.

يجب عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بك عن الدخل و الأسرة مع التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

بعد كتابة البيانات الخاصة بط يجب الضغط علي تسجيل لتفعيل حسابك.

طريقة التواصل مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة

أصبح بإمكان المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية من التواصل مع صندوق التنمية العقاري من خلال الاتصال علي الرقم الموحد الذي تم تخصيصه من قبل الصندوق وهو: 199088، وقد أشار الصندوق إلي أنه في حالة الاتصال بالرقم الموحد فان خدمة العملاء ستقوم بالرد علي جميع الأسئلة و الاستفسارات الخاصة بك كما يمكنك من خلال الاتصال علي الرقم الموحد الاستعلام عن جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق ومن بينها الاستعلام عن القرض العقاري.