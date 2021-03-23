نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار القدرات 1442 قياس ونماذج اختبار القدرات المعرفية للثالث الثانوي الفترة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم مواعيد اختبار القدرات 1442 فما هي إلا ايام قليلة حتي تبدأ اختبارات القدرات المعرفية قياس للصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية، ونتابع معكم كل التفاصيل من المصدر الرسمي موقع قياس الخدمة الإلكترونية 1442، ويستعد الطلاب لآداء اختبار القدرة المعرفية العامة خلال الشهر الجاري، وسنوافيكم بأهم تفاصيل قياس قدرات الثالث الثانوي السعودي للذكور والإناث وأهم تفاصيل قياس تحصيلي وأيضا موعد نتائج القدرات 1442 فتابعونا.

مواعيد اختبار القدرات 1442

تم تحديد مواعيد قياس تحصيلي ليكون بداية من السابع والعشرون من شهر مارس الجاري وحتي يوم التاسع والعشرون من مارس، وتنتهي فترة تسجيل قدرات قياس تحصيلي يوم الثاني والعشرون من شهر مارس.

اختبار القدرات المعرفية

موعد اختبار القدرة المعرفية 1442

نحن حاليا في تسجيل اختبار قياس الفترة الثانية، تابعونا حيث نوافيكم بتفاصيل موعد نتائج القدرات 1442 في نهاية المقال، كما سنوافيكم أيضا بكل ما تبحثون عنه حول نتائج القدرات 1442 فور ظهورها فتابعونا.

الفترة نوعية الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من الى من الى الفترة الثانية “الحالية” اختبار ورقي العربية ذكور وإناث 28/12/2020 22/2/2021 27/3/2021 29/3/2021 الفترة الأولى “انتهت” اختبار ورقي العربية ذكور وإناث 14/9/2020 17/11/2020 21/11/2020 23/11/2020

اختبار قدرات قياس

اختبارات قياس القدرة المعرفية أح أهم الاختبارات للطلاب في المملكة العربية السعودية، فقد بينت الدراسات العلمية في العديد من السنوات أن اختبار القدرة المعرفية يمكنه وبدقة عالية أن يتنبأ بمدي نجاح الطالب في المستوي الوظيفي في المستقبل.

وهذا بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، فيقوم اختبار القدرات بقياس العمليات المعرفية والقدرات العمومية الاساسية للنجاح الوظيفي، ويتم استخدام اختبار قدرات قياس من قبل وزارة الخدمة المدنية إلي جانب العديد من المعايير الاخري في اجراء المفاضلات الوظيفية لاختيار الأفضل، هذا باستثناء وظائف الصحة والتعليم.

اختبارات القياس

اختبارات القدرة اللفظية : فهم المعاني واستخراجها بفاعلية واستيعاب العلاقة بينها وبين المعاني المتضمنة في النص المكتوب

: فهم المعاني واستخراجها بفاعلية واستيعاب العلاقة بينها وبين المعاني المتضمنة في النص المكتوب اختبار القدرة الكمية : معالجة وفهم المعلومات الكمية

: معالجة وفهم المعلومات الكمية اختبار القدرة الاستدلالية : التفكير المنطقي وتطبيق قواعد الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي للتوصل إلي ادق الاستدلالات

: التفكير المنطقي وتطبيق قواعد الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي للتوصل إلي ادق الاستدلالات اختبار القدرة المكانية: التكيف البصري عن طريق استخدام الاشكال والصور الهندسية، واختبار القدرة علي تصور الرسومات ثنائية الابعاد علي انها اجسام ثلاثية الابعاد

التسجيل في القدرات

يتم التسجيل في القدرات المعرفية قياس من خلال الدخول علي الرابط الرسمي في المركز الوطني للقياس، وعند التسجيل يكب أن يكون للطالب حساب في قياس، كما يجب أن يتم تنزيل تطبيق توكلنا، وهذا توافقا مع الاجراءات الاحترازية، حيث يجب علي الطلاب الحضور بالكمامة وتحميل تطبيق توكلنا عند الحضور إلي مقر اختبار القدرات المعرفية.

التسجيل في القدرات

نتائج قياس القدرة المعرفية

بعد الانتهاء من اختبار قدرات قياس التحصيلي يتم تصحيح إجابات الطلاب باستخدام المصحح الآلي الإلكتروني، ثم يتم مراجعة معلومات الطلاب ليتم في النهاية تدقيق نتائج قياس تحصيلي في مقر الهيئة في الرياض.

وعلي الاغلب تستغرق هذه المراحل حوالي 3 اسابيع، ذلك من يوم انتهاء اختبارات القدرة المعرفية للصف الثالث الثانوي السعودي، ثم يتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات إلكترونيا، وسنوافيكم في موقعنا بتفاصيل نتائج القدرات 1442 فتابعونا

نماذج اختبارات القدرات

يمكنكم الحصول علي نماذج اختبارات القدرات المعرفية قياس من خلال الموقع الرسمي، حيث تم تنزيل ملف pdf يحتوي علي أهم ما يبحث عنه الطلاب قبل بدء اختبار القدرات المعرفية، وجاءت محتويات الملف كالتالي:

ما طبيعة اختبارات قياس ؟ ما مكونات اختبارات قياس تحصيلي ؟ هل هناك نجاح أو إخفاق في اختبار القدرات ؟ ما هي متطلبات دخول اختبارات القياس ؟ نماذج اختبارات القدرات اسئلة تدريبية ونماذج اختبارات التحصيلي

ويمكنكم الدخول علي الملق من خلال الرابط المباشر، تابعونا للمزيد حول قياس الثالث الثانوي 1442 وأهم الأخبار والتحديثات حول نتائج قياس القدرة المعرفية وتفاصيل الاختبارات في المملكة العربية السعودية.

تابعونا للمزيد حول اختبارات قياس القدرة المعرفية في المملكة العربية السعودية الفترة الثانية ورقي للذكور والإناث، كما نوافيكم في موقعنا المميز ثقفني عن تفاصيل نتيجة اختبارات القياس في السعودية فور الإعلان عنها، والجدير بالذكر أن الإعلان عن نتائج القدرة المعرفية يكون بعد حوالي 3 اسابيع من انتهاء اختبارات القدرة المعرفية الفترة الثانية، اتركوا لنا تساؤلاتكم في التعليقات ويسعدنا الرد عليها في اسرع وقت ممكن.