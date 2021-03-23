أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 وحقيقة صرفها في شهر رمضان القادم

صرف المساعدة المقطوعة رمضان المقبل، من أكثر المواضيع بحثاً عبر مواقع الانترنت خلال تلك الفترة، فالمساعدة المقطوعة تعتبر أحدى المساعدات المالية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم صرفها مرة واحدة فقط خلال العام وحتى تلك اللحظة لم تحدد الوزارة موعد صرف الدفعة الجديدة، والجدير بالذكر أيضاً فالمساعدة المقطوعة تتراوح ما بين 3000 حتى 15 ألف ريال سعودي يتم تحديدها للمستفيد حسب الوضع الاقتصادي له وعدد أفراد الأسرة.

حقيقة صرف المساعدة المقطوعة رمضان المقبل 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية موقفها من تلك الأشاعات التي يتم ترويجها كل فترة لتؤكد على عدم تحديدها موعد ثابت لصرف المساعدة المقطوعة، وأن صرف تلك المساعدة يكون على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، وأضافت الوزارة أقترابها من حصر الطلبات المقدمة إليها وحصر أسماء المستفيدين من الدفعة الجديدة وفور الإنتهاء من ذلك سيتم الغعلان عن صرف الدفعات وموعد إيداعها فى الحسابات البنكية للمستفيدين.

من هم المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية تلك الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة فى السعودية وهم:

المرأة المطلقة. المرأة الأرملة. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. أسر السجناء. المرأة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها.

شروط صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين 1442

ألا يكون المستفيد لدية سجل تجاري بأسمه. ألا يكون المستفيد من مالكي العقارات أو المحال التجارية. أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد متزوج من امرأة سعودية. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يكون المستفيد قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يزيد دخل المستفيد شهرياً عن 2000 ريال سعودي.

المساعدة المقطوعة 1442

تعتبر أحد وسائل المساعدة المقدمة من المملكة والتي بدأ إنطلاقها منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمور المملكة، كما أنها تعتبرمن أهم المساعدات التي تهتم المملكة بها لتحقيق رؤيتها 2030، تقدم تلك المساعدة للمحتاجين بناء على شروط ومعايير يتم تطابقها عليهم لتأكد من أحقيتهم للحصول عليها، وتصرف المساعدة المقطوعة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصرف مرة واحدة خلال العام وبدون موعد محدد، يتم صرفها بناء على الوضع الاقتصادي للمملكة.