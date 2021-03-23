محافظ وادي الدواسر يلتقي عميد كلية التربية بالمحافظة 

وادي الدواسر – مبارك الدوسري تصوير : محمد آل مسحل التقى محافظ وادي الدواسر فهد المسعود اليوم في مكتبه ، عميد كلية التربية بالمحافظة الدكتور ماجد الشريدة ، حيث جرى خلال اللقاء بحث كل ما من شأنه الرقي باستثمار طاقات الشباب خدمة لدينهم ووطنهم ومليكهم، عبر تبادل الخبرات وتنفيذ الفعاليات والبرامج ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التي تصب في الصالح العام.

وأشاد المحافظ خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به كليات المحافظة التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتربوية وتوعوية، والتي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، منوّهًا بما تشهده مؤسسات الدولة من مراحل تطويرية متلاحقة، ورفع مستوى الجودة وتقديم أفضل الخدمات للمستهدفين.

فيما أكد عميد كلية التربية أنهم يبذلون الجهد والعطاء لخدمة المحافظة, والسعي إلى تحقيق التطلعات ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة لتخريج كوادر شبابية ذات مستوى عالٍ من التعليم.

وفي ختام اللقاء الذي حضره وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور علي المطوع ، ومدير ادارة العلاقات العامة بوكالة الفروع نايف ال نايف ، سلم الدكتور الشريدة ، المحافظ المسعود نسخة من التقرير السنوي للكلية.

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