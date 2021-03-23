نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف المتاحة من جامعة أم القرى وطريقة التقديم بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوظائف المتاحة من جامعة أم القرى، في إطار توفير فرص عمل أكثر للمواطنين والمواطنين في المملكة العربية السعودية تقدم كل فترة منصة ما مجموعة من الوظائف الشاغرة المتاحة بها، حتى يعمل قدر كبير من المواطنين في السعودية، ولذلك نجد جامعة أم القرى تعلن عن احتياجها لفريق عمل جديد لبعض الوظائف الشاغرة بها للانضمام قبل العام الدراسي الجديد، وحددت الجامعة شروط القبول في وظائف جامعة أم القرى وموعد التقديم.

شروط التقديم في وظائف جامعة أم القرى

قامت الجامعة بدورها بتحديد مجموعة شروط للقبول في وظائفها الشاغرة مثل:

الجنسية السعودية للمتقدم أو المتقدمة في الوظائف الشاغرة بالجامعة. على المتقدم أن يكون شاغر بشكل كامل للعمل في الوظيفة المقدم عليها. تخطي المقابلة الشخصية والنجاح بها. تقديم المستندات المطلوبة من الجامعة مثل صورة العنوان الأكاديمي وصورة بطاقة الهوية وصورة الدورات التدريبية وصورة الخبرة العلمية والسيرة الذاتية.

وظائف شاغرة في جامعة أم القرى

أعلن مركز البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى عن الوظائف المحددة والمتاحة للعمل بها بداية من العام الدراسي الجديد، في مجال مخططات السلامة ومجال الدراسات العليا مدفوعة الأجر، وتلك الوظائف هي:

مدير وحدة طويلة ذكر.

أخصائي موارد بشرية ذكر.

عداد ذكور.

متخصص نظم معلومات ذكور وإناث.

أخصائي تسوق ذكور وإناث.

مستشار قانوني ذكر.

باحث قانوني ذكور وإناث.

ضابط تنسيق وتسجيل للمتدربين ذكر.

مدير تدريب ذكر.

ضابط تنسيق أنثى.

مهندس صحة وسلامة مهنية ذكر.

التقديم في وظائف جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى عن كيفية التقديم في وظائف جامعة أم القرى الشاغرة بها من خلال الرابط التالي https://uqu.edu.sa/dsfaculty/App/Forms/Show/35869?ticket_cat_id=104315 وعلى المتقدم تسجيل كافة البيانات بالموقع، والتسجيل بدايةً من الثامن من شعبان حتى الثاني عشر من شعبان القادم.