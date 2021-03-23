كل ما تريد معرفته عن نظام الإسكان الحديث في السعودية

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عمر شويل - جدة نظام الإسكان الحديث في السعودية، نلاحظ أن المملكة العربية السعودية تقوم في الفترة الحالية بمجموعة من التعديلات والضوابط على بعض اللوائح الأساسية في السعودية، وأوضحت الهيئات المختصة أن تلك التعديلات تتم بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية اتباعًا للرؤية المستقبلية للمملكة رؤية 2030، ووجد أن من تلك التعديلات كان نظام الترقيات الجديدة ونظام الكفيل والعامل الوافد وأيضًا نظام الإسكان، نقدم لكم التعديلات الجديدة في نظام الإسكان الحالي.

نظام الإسكان الحديث 2021

تم الإعلان عن مجموعة من التعديلات الجديدة في نظام الإسكان الحديث تمت بعد تعاون بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية، حيث ذكر وزير الإسكان الدكتور ماجد الحقيل أن النظام الجديد لتمويل المشروعات يخدم الأسر السعودية بشكل أفضل، حيث يسهل من امتلاك المنازل التي يرغبون بها، وأوضح بجانبه أهمية دور صندوق التنمية العقارية في تلك التعديلات والمشاريع الجديدة حيث يسمح بالتعاون بين العديد من الهيئات الحكومية التي تهدف للتسهيل من إنجاز تلك الخدمات وتقديم أفضلها للمواطن السعودي.

كنا وذكر أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على أي من المشاريع المحددة فإن ذلك يؤدي إلى استمرار تقديم الدعم واستمرار التمويل من القيادة السعودية، والتي يعتبر هدفها هو تطوير كلا القطاعين العام والخاص في السعودية للتمكن من المحافظة على تطوير السعودية.

عدد عناصر نظام الإسكان الجديد

وأوضح الدكتور ماجد الحقيل أن نظام الصناديق العقارية الجديدة يحتوي على ما يقرب من 18 عنصر مشارك في ذلك النظام الجديد حيث يشارك كتنظيم وليس كصندوق استقلالي، ومن المفترض أن يؤثر النظام الجديد في إبراز دور وأهمية الصناديق العقارية، وأوضح أن هناك العديد من مزايا نظام الصناديق العقارية منها: