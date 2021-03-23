جدول مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 قبل شهر رمضان

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عمر شويل - جدة يثور التساؤل والبحث من الكثير من المواطنين ومستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان وبدء العد التنازلي لقدومه ورغبة المستفيدين من المساعدة المقطوعة في جلب وشراء احتياجاتهم الخاصة والسلع الرمضانية وتوفير كافة حاجاتهم من المواد الغذائية وغيرها حتى يتفرغوا في الشهر الكريم للعبادة والصوم والصلاة، حيث أنه توجد مشقة في القيام بعمليات التسوق أثناء الصيام، ورغبة منهم في توفير هذا الجهد.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب



المساعدة المقطوعة هي معاش تقدمه السلطات في المملكة العربية السعودية ودعم نقدي لأصحاب الأسر والعائلات محدودة الدخل وضعيفة الدخل لتعينهم على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة حاجاتهم الأساسية والغذائية من أجل أن يعيشوا حياة كريمة بعيدة عن الفقر والعوز، وكانت تعليمات سمو خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد قوية وصريحة من أجل القضاء على الفقر والعوز والحاجة في المملكة العربية السعودية

مستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي



وتقوم الوزارة بإعداد قائمة من مستحقي الضمان الاجتماعي والذين يتم صرف المستحقات لهم بشكل شهري، وتتمثل تلك الفئات في الآتي:

الأسر الفقيرة أصحاب الدخول المحدودة.

أصحاب الإعاقات.

ذوى الاحتياجات الخاصة.

السيدات الأرامل و المطلقات.

الأسر التي ليس لها عائل.

الرجل الأعزب الذي لا يتجاوز راتبه الشهرى ٣٠٠٠.

الرجل المتزوج الذي لا يتجاوز راتبه ٨٠٠٠ ريال سعودي.

كبار السن.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن الآن عزيزي المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي أن تستعلم عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عليك اتباع الآتي:

وسوف يتم إيداع المستحقات في حسابات المستحقين والذي تم إعداد قائمة بأسمائهم في الضمان الاجتماعي، للاستفادة من كافة الخدمات والمساعدات التي تقدمها المملكة للمواطنين الذي يثبت أنهم مستحقون للحصول على تلك المساعدات، حيث يتقدم على تسجيل البيانات في المساعدة المقطوعة عدد كبير من المواطنين ويتم فحص جميع الطلبات لاختيار المستحقين.