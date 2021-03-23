مدة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية يسأل عنها الكثير لأنهم يتعرضون إلى تغيير موعد رحلتهم أو إلغاء الرحلة وتقديم طلب استرجاع أموالهم أي قيمة تذكرة الطيران ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون إلغاء الرحلة من قبل شركة الطيران وليس من قبل العميل.

مدة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية

نوهت شركة طيران الخطوط السعودية عن أن بإمكان عملائها استرداد قيمة تذاكرهم بعد الشراء في خلال فترة تبدأ من ثلاث أيام وتصل إلى 21 يوم طوال أيام العمل الرسمية للشركة.

أما إذا كان العميل قد قام بدفع قيمة تذكرة الطيران عن طريق البطاقة الائتمانية فإن مدة استرجاع قيمة التذكرة التابعة لشركة الخطوط السعودية للطيران تصل إلى 45 يوم من تاريخ الشراء.

طلب استرجاع تذاكر طيران الخطوط السعودية

قبل انقضاء مدة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية يجب اتباع خطوات تقديم طلب استرجاع قيمة تذاكر الطيران وهي كالآتي:

لم تختلف طريقة ارسال طلب استرجاع قيمة تذاكر طيران الخطوط السعودية باختلاف طريقة شرائها سواء كانت بشكل نقدي أو شيك أو الفيزا أو الماستر كارد فجميعهم يتموا كالآتي: التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة طيران الخطوط السعودية. من خلال القائمة التي تظهر أمام قم بالضغط على كلمه طلب استرجاع وهذا يوجد في تبويب إدارة الحجز ثم انقر على تقديم الطلب. ثم قم بإدخال جميع البيانات التي تتمثل في رقم التذكرة واسمك الأخير ثم انقر على زر التحقق. أو من الممكن الاتصال بالرقم الموحد 920022222 وتقديم طلب من خلال الهاتف إلى موظف خدمة العملاء استرجاع قيمة تذاكر الطيران.

رسوم استرجاع تذاكر طيران الخطوط السعودية

إذا تم تقديم طلب استرجاع قيمة تذاكر الطيران في غضون مدة استرجاع تذاكر الخطوط السعودية فإن هذا يتطلب بعض التكلفة والتي تحسب كالآتي: