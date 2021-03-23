نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصويت الدراسة في رمضان عبر استبيان وزارة التعليم من نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصويت الدراسة في رمضان حدث قدمته وزارة التعليم السعودية، بعد فتح استفتاء نظام نور من حساب أولياء الأمور، والخدمة تلك جاءت لتوفر لولي الأمر إمكانية كي يختار التوقيت الذي يراه مناسب، كي تلقى أولاده الدراسة عن بعد من خلال مدرستي، وقنوات عين دروس التعليمية، مع تقليص عدد ساعات دوام اليوم الدراسي ليناسب مواقيت الصوم والإفطار والصلاة، وقد دعت وزارة التعليم أولياء الأمور بالدخول على نظام نور ووضع علامة أمام الاختيار الذي هو من وجهة نظرهم أنسب فترة للحصول على الحصص اليومية بمختلف المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية.

تصويت الدراسة في رمضان

استبيان وزارة التعليم يمكن الدخول عليه من حساب نظام نور، وبالتالي سيتمكن أولياء الأمور بكل سهولة من الدخول وإبداء الرأي بكل سهولة وفق وقت لا يستغرق أكثر من دقيقتين، وقد يكون ذلك بمناقشة هذا الأمر مع أولادة، والتعرف على الوقت المناسب لهم، ليتمكنوا من الحصول على حصصهم الدراسية الافتراضية في منظومة التعليم عن بعد التي أطلقتها المملكة لطلابها في التعليم العام والأهلي تحت اسم منصة مدرستي التعليمية والتي حققت نجاح باهر منذ العمل بها مع بداية العام الحالي 1442، وسيكون تصويت الدراسة في رمضان لتحديد فترات تلقي كل مرحلة تعليمية الحصص اليومية على حسب جدول قنوات عين و الدخول على مدرستي للحصص الافتراضية.

استبيان وزارة التعليم

طريقة التصويت في استفتاء وزارة التعليم السعودية، تتم بكل سهولة من خلال توجه ولي الأمر إلى حسابه في نظام نور وتسجيل الدخول برقم السجل المدني أو الهوية ورمز التحقق، ثم من الصفحة الرئيسية يدخل على الاستبيانات، ليجد استفتاء وزارة التعليم عن توقيت بدء الدراسة عن بعد في شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442، بعدها يقوم بفحص جدول الفترات الدراسية للمرحلة التعليمية التي يتواجد بها أبناؤه.

قم بالتأشير نظير الفترة المناسبة لأبنائك إن كانت تلك الفترة تخص المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية العامة، ثم حفظ أو إرسال على حسب ما سيظهر لمن البرنامج نور، وفي النهاية ستعلن الوزارة عن الفترات الأكثر التي تم التصويت عليها لتكون هي مواعيد بداية الدوام الدراسي في رمضان 1442 للطلبة.