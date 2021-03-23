تنشيط حساب الراجحي المجمد لابد منه من أجل فك حظر استخدام الأموال وحرية السحب والايداع ولكن قبل التنشيط لابد من الاطلاع على أسباب تجميد الحساب لتجنبها فيما بعد، كما أن تنشيط الحساب يتطلب من العميل أن يذهب بشخصه إلى فرع البنك لأن هذا التنشيط لم يتم بطريقة إلكترونية.

طريقة تنشيط حساب الراجحي المجمد

تنشيط الحساب في بنك الراجحي يتطلب التوجه للعميل بنفسه إلى أحد فروع البنك. من خلال مقابلة أحد ممثلي خدمة العملاء واخباره بأن حسابك في البنك تم تجميده. ومن هنا يأتي دور موظف خدمة العملاء ويقوم بالاستعلام عن حسابك من خلال رقم حسابك واسم المستخدم الخاص بك ثم يطلعك على أسباب تجميد الحساب. ثم يقوم بحل المشكلة عن طريق تجديد البيانات إذا كانت هي السبب في تجميد الحساب أو أخذ اقرار عليك بأنك لم تتعدى القوانين واللوائح الموضوع من قبل البنك مرة أخرى إذا كانت هي السبب. وهنا يكون قد تم تفعيل حسابك في بنك الراجحي مرة أخرى وتستطيع السحب والايداع منه بمنتهى الحرية.

أسباب تجميد حساب الراجحي

قد يفاجئ بعض عملاء بنك الراجحي أنهم لم يستطيعوا سحب أو إيداع أي مبلغ من الأموال في حساباتهم وعند الاستفسار عن هذه الحالة يجد أن تم تجميد حساباتهم بداخل البنك للأسباب الآتية:

يتم تجميد حساب الراجحي بسبب زيادة الديون الموثقة بالعقود والشيكات علي صاحب الحساب سواء من قبل البنك أو أي جهة أخرى. عدم اتباع العميل شروط وقوانين ولوائح البنك وبالتالي فإن البنك يقوم بمعاقبة العميل بتجميد حسابه لحين توجه العمال وتنشيط حساب الراجحي المجمد واطلاعه على مخالفته. من الممكن أن يتم تجميد الحساب في بنك الراجحي بسبب عدم قيام صاحب الحساب بأي معاملات بنكية سواء بالسحب أو الإيداع لمدة ثلاث سنوات متتالية.

فروع الراجحي الشرق الاوسط

من الممكن أن يتعرض الشخص إلى تجميد حسابه في أي فرع من فروع بنك الراجحي على مستوى الشرق الاوسط وبالتالي يحتاج الى تنشيط حساب الراجحي المجمد من خلال توجههم إلى أي فرع متاح أمامه من الفروع الاتية:

فروع بنك الراجحي في السعودية

فرع الروضة والذي يوجد في مدينة الرياض.

فرع رياض الخبراء النساء في رياض الخبراء.

فرع طريق الامير نايف لمدينة الدمام.

فرع ساجر الخاص بالنساء والذي يوجد في مدينة ساجر.

فروع بنك الراجحي في الدول العربية