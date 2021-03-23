نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لوظائف شركة المراعي السعودية عبر بوابة التوظيف وظيفة فني محاسبة الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم لوظائف شركة المراعي السعودية، التي تعد من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية والرائدة في صناعة منتجات الألبان في الوطن العربي، تعلن عن حاجتها لتشغيل عدد من الشباب من خريجي الدبلوم فأعلى، في وظيفة فني محاسبة في 10 مدن من مدن المملكة، وفق شروط حددتها الشركة في المتقدمين، ولا تشترط الشركة وجود سابق خبرة للراغبين في العمل بفروع الشركة، وتقدم الشركة العديد من المميزات للعاملين بها منها أنها تعطي مرتبات مرتفعة، وتأمين صحي شامل للعاملين بها، والعديد من المميزات التي تجعل من العمل بها فرصة عظيمة لراغبي العمل المتميز.

رابط التقديم لوظائف شركة المراعي السعودية

أعلنت الشركة على ن تتوافر به الشروط الدخول على رابط بوابة التوظيف، وتسجيل البيانات المطلوبة منه للتقديم على وظيفة فني محاسبة بالشركة.

الشروط العامة للتقديم في وظائف شركة المراعي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة “الدبلوم فما فوق”.

لا يشترط وجود خبرات سابقة أو خبرة بسيطة لا تتجاوز العامين.

يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

يجب أن يكون المتقدم يجيد التعامل مع الحاسب الألي “الكمبيوتر” خاصة برامج شركة مايكروسوفت”أوفيس”.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي ستجرى له بمقر الشركة والمقابلات الشخصية المطلوبة للعمل.

رابط التقديم لوظائف شركة المراعي وأماكن العمل

أعلنت الشركة أن بوابة التوظيف هي التي ستستقبل طلبات التوظيف لوظيفة فني محاسبة، وقالت أن أماكن العمل في المحافظات والمدن التالية “محافظة الرياض، محافظة جدة، محافظة مكة المكرمة، مدينة تبوك، محافظة العلا، الدوادمي، حفر الباطن، جازان، وادي الدواسر، محافظة أملج”.

موعد التقديم على وظائف شركة المراعي

أعلنت الشركة أن التقديم على الوظائف متاح بداية من اليوم الثلاثاء 2021/03/23 الموافق 1442/08/10 هجري حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة مختصرة عن شركة المراعي السعودية

شركة المراعي السعودية هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1977 ميلادي، مقرها الرئيسي في محافظة الرياض وتعتبر هي أكبر الشركات في المنطقة العربية في تصنيع منتجات الألبان، ولها مزارعها الخاصة التي توفر لها الألبان الطازجة، وتقوم بتغطية نسبة كبيرة جداً من أحتياجات السوق السعودية من الألبان ويتم تصدير الفائض للأسواق العالمية.