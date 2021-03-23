حاسبة بنك العربي للتمويل المتقاعدين في المملكة العربية السعودية

حاسبة بنك العربي، والذي يعتبر احد اهم البنوك العربية في القطر العربي وخصوصا داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك العديد من القروض المختلفة والتمويلات العقارية والشخصية، وتمويل البنك العربي هو من اهم التمويلات المقدمة ضمن العديد من البنوك الأخري، حيث هناك تمويل البنك العربي للمتقاعدين وهناك البنك العربي تمويل شخصي وغيرها من القروض الأخري المختلفة، والبنك أيضا يقدم خدمات إلكترونية كبيره يأتي في مقدمتها حاسبة البنك العربي والتي من خلالها يمكن معرفة قيمة الأقساط الخاصة بالقروض، والخدمة يمكن استخدامها في حسابات البطاقات الائتمانية، وهناك شروط للحصول على قروض البنك العربي وأيضا سنتعرف على الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على التمويل الشخصي.

حاسبة بنك العربي

البنك العربي يعتبر من البنوك العريقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم قروض متنوعه ومن اهم مميزات البنك هو انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال الدخول على حساب البنك يمكن معرفة جميع أنواع التمويلات مثل قروض للمتقاعدين البنك العربي، ومثل خدمة حاسبة بنك العربي أو حاسبة القروض البنك العربي وهى من اهم الخدمات المقدمة من البنك، وسوف نعرض لكم مميزات البنك العربي وأيضا الأوراق المطلوبة للحصول على قروض البنك العربي.

مميزات البنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء العائلة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

النماذج المطلوبة للحصول على قروض البنك العربي

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة. خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل. صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

يتميز أيضا البنك العربي في المملكة بسهولة اجرائات الحصول على القروض الشخصية، وأيضا كما وضحنا فترة سداد كبيره، ويتميز أيضا البنك بتقديم افضل الخدمات سواء المصرفية أو الإلكترونية والتي تأتي في مقدمة هذه الخدمات حاسبة بنك العربي.