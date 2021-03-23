نظام مساند الجديد وطريقة إصدار التأشيرة دون اتباع أو اختيار مكتب استقدام معين، نتناول اليوم طريقة التعامل مع المنصة الجديدة لبرنامج مساند أحد أهم المبادرات الصادرة عبر وزارة الموارد البشرية مؤخراً، والجدير بالذكر أنه موقع ممتاز وتفاعلي يفيد بشكل كبير وعبر المنصة في تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث يستطيع صاحب العمل استخراج تأشيرة عمالة منزلية بسهولة من خلال منصة مساند، كما يمكنك إصدار تأشيرة إلكترونياً الآن وبخطوات بسيطة سواء قمت باختيار مكتب الاستقدام أولا أو لا، يلزمك النظام الجديد لمساند أن تقوم باختيار مكتب الاستقدام أولا قبل إصدار التأشيرة، ولكننا اليوم سوف نشرح لك طريقة تمكنك من تجاوز النظام الجديد للبدء في إجراءات التأشيرة دون اتباع مكتب استقدام معين، ولكن لا يمكنك تصفح مكاتب الاستقدام أو تكاليف الاستقدام من الدول سوى بعد تسجيل الدخول إلى منصة مساند.

نظام مساند الجديد وزارة الموارد البشرية

من خلال الصفحة الرئيسية لبرنامج مساند الجديد وقبل تسجيل الدخول يمكنك تحديد نوع الاستقدام، الخيار الأول حسب المواصفات وهذا يعني إذا كنت تستخدم عمالة منزلية من خلال المكتب، والخيار الثاني مُعين باسم وهذا يعني أن العامل أو العاملة من طرفك وبمعرفتك، فإذا قمت بالضغط على حسب المواصفات ستظهر لك المهن المتاحة وبالضغط على عمالة منزلية تظهر لك الدول، فإذا قمت على سبيل المثال باختيار دولة الفلبين ستجد الكرة الأرضية على يسار الشاشة تتحرك لتنقلك إلى دولة الفلبين، ثم يتحول الموقع مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول إلى منصة مساند لاستكمال إجراءات الاستقدام.

تسجيل الدخول منصة مساند

بعد الإطلاع على المعلومات المذكورة يتم الانتقال مباشرة إلى صفحة تسجيل الدخول داخل المنصة، حيث لا يمكنك الآن تصفح مكاتب الاستقدام إلا بعد تسجيل الدخول، بعدها سيتطلب منك إدخال بيانات أجور العمالة المنزلية طبقاً لبرنامج حماية الأجور، يتم تعبئة بيانات الأجور في خانات سائق خاص وعمالة منزلية ثم الضغط على إرسال، وبعد الدخول إلى منصة مساند أقصى اليمين تظهر عدة خيارات لفلترة المكاتب حسب مدة ونوع الاستقدام ومدينة الوصول ونوع الديانة، وبعد تحديد تلك الخيارات سوف تظهر مجموعة مكاتب، وبعد إختيار المكتب ستظهر رسالة بأنه يمكنك إختيار عرضين إضافيين حيث يمكنك اختيار 3 مكاتب استقدام بحد أقصى لطلبك، أما إذا كنت تتعامل مع مكتب معين يمكنك ادخال اسمه في مربع البحث أسفل الصفحة ثم قم بالضغط على تم الاختيار ثم استمرار.

إصدار التأشيرة دون الارتباط بمكتب استقدام

يتحول موقع مساند مباشرة إلى صفحة أخرى يتطلب منك فيها إدخال المواصفات، مثل العمر والخبرات والمهارات المُختارة ثم الضغط على التالي، وبعدها يمكنك البدء في إجراءات إصدار التأشيرة، ولكن في حال رغبت في إصدار التأشيرة دون اتباع مكتب استقدام معين فعليك بالرجوع إلى صفحة المكاتب ثم الضغط على اسمك في أعلى يسار الصفحة، بعدها قم بالضغط على لوحة التحكم ثم التأشيرات ثم الضغط على مواصلة خطوات إصدار التأشيرة، لذا يمكنك من خلال أخر خطوة إصدار التأشيرة بدون اتباع أو اختيار مكتب استقدام معين عبر منصة مساند.