رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية هو مايبحث عنه بشكل يومي العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الممكلة العربية السعودية بشكل يومي، كما يبحث عنه المعلمون وغيرهم من منسوبي التعليم التابعين لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن تم اعتماد وزارة التعليم السعودية نظام التعليم عن بعد عبر نظام منصة مدرستي الالكترونية، والتي أصبحت تقوم بأداء دور المدرسة العادية لكن بشكل افتراضي من خلال الدخول إلى منصة مدرستي وحضور الحصص وأداء الواجبات المدرسية، وأداء الاختبارات الدراسية وغيرها من الأنشطة التعليمية التي يقوم بها الطلاب والمعلمون من خلال المنصة منصة مدرستي الالكترونية.

منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بإنشاء نظام منصة مدرستي الالكترونية من أجل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في ظل انتشار وباء كورونا، وعدم تمكن العديد من الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى المدارس لذا كانت منصة مدرستي هي منصة افتراضية تقوم بدور المدرسة في المملكة العربية السعودية، وساعدت الطلاب في أداء الفصل الدراسي الأول بنجاح.

مدرستي تبرمج

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قامت بإطلاق حملة مدرستي تبرمج من أجل مساعدة الطلاب على تحسين أداءهم وقدراتهم في برمجة الحاسوب، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في التفكير بأسلوب مشوق، وتشجيع الطلاب على الابتكار والمساهم في إنتاج البرمجيات، حيث أن هذه المسابقة تساعد الطلاب على أن يتعلموا أساسيات البرمجيات والتقنية، بالإضافة إلى التفكير والتحليل المنطقي، وفهم المشكلات وحلها.

خدمات منصة مدرستي للطلاب

وتقوم منصة مدرستي بتقديم العديد من الخدمات التي يستفيد منها الطلاب في كافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، حيث يدخل بشكل يومي كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي، وتوفر منصة مدرستي العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب، ولعل أهم هذه الخدمات هي:

أداء أنشطة اليوم الدراسي.

الدخول إلى الفصول الافتراضية والاستماع إلى شرح المعلم.

أداء الواجبات المدرسية .

. أداء الاختبارات الدراسية ( كما حدث في نهاية الفصل الدراسي الأول وقام الطلاب بأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي عبر منصة مدرستي ).

الحصول على نتائج الطالب في كافة المواد الدراسية التي قام بأداء الاختبارات بها.

طباعة نتيجة الطالب وإشعار الدرجات الخاص به.

مدرستي تبرمج: وهي مسابقة جديدة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها من أجل المساهمة في تعزيز عملية تعلم البرمجيات، وخلف أفاق جديدة للطلاب والمعلمين ومنسوبي التعليم من أجل المساهمة في الإبداع وحل المشكلات والتفكير المنطفي من خلال تعلم أساسيات التقنية الحديثة والبرمجيات، وتشجيع الطلاب ليصبحوا مبتكرين، والمشاركة في صناعة البرمجيات لحل مشكلات المجتمع.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي الالكترونية فكان لازماً من البداية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الدخول إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية على الانترنت عبر زيارة: schools.madrasati.sa ومن خلال هذا الرابط سيقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي ومن ثم التمكن من بدء اليوم الدراسي، وحضور الفصول الافتراضية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة مدرستي لكافة الطلاب.