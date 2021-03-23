نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام منصة مسار الترقيات الجديد 1442 في 7 خطوات فقط وطريقة الاستعلام عن المعاملة في مسار للترقيات بالمملكة في المقال التالي
نتابع معكم رابط منصة مسار الترقيات في المملكة العربية السعودية، حيث يزداد البحث خلال الساعات الاخيرة حول الاستعلام عن ترقيات مسار عبر النفاذ الوطني الموحد أو ابشر أو وزارة الموارد البشرية وسنوافيكم بتفاصيل رابط الاستعلام عن ترقيات مسار في المقالة، حيث يقوم الموظفون في القطاع الحكومي او الخاص بالتقدم علي منصة مسار للتقديم في الترقيات ثم يتم الاستعلام عن النتائج علي نفس الموقع.
الاستعلام عن ترقيات مسار 1442
- الدخول علي خدمة إشغال الوظائف في وزارة الموارد البشرية واختيار ايقونة بداية الخدمة
- الدخول علي منصة مسار الترقيات الجديد 1442
- اختيار الدخول الوطني الموحد والنقر علي صفحة التسجيل والاستعلام ثم يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
- إذا كنت قد نسيت كلمة المرور يمكنك الاستعلام عن ترقيات مسار من خلال ابشر او النفاذ الوطني
- كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها
- يتم استلام الكود الخاص بالاستعلام علي الهاتف الجوال ثم يتم كتابة الكود في الخانة المخصصة له
- اختيار “الترقيات” او “المفاصلة بين الوظائف وإعلانات الوظيفة وخدمات الإشغالات”
بوابة الدخول الوطني الموحد
الاستعلام عن المعاملة في منصة مسار الإلكترونية
- الطريقة الاولي: عبر البحث برقم القيد الخاص بالمتقدم من خلال إدخال البيانات التالية “تاريخ القيد، الجهة، رقم القيد”
- الطريقة الثانية: عبر البحث برقم الوارد الخاص بالتقدم من خلال إدخال البيانات التالية “رقم القيد، تاريخ القيد”
منصة مسار للترقيات 1442
منصة مسار للترقيات هي منصة سعودية تتيح للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية التقديم للحصول علي ترقية وظيفية، وتكون الاولوية في الترقيات للأكبر سنا، ويجب علي المتقدم علي ترقيات مسار أن يستوفي معايير التقدم في الترقي الوظيفي، فمثلا يجب أن يكون قد قضي علي الاقل 5 سنوات في العمل.
نتابع معكم المزيد حول منصة مسار للترقيات من خلال موقعنا المميز ثقفني، تابعونا للمزيد من اخبار السعودية التي تهم المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الحكومي او الخاص، ويسعدنا ويسرنا أن نرد علي كافة استفساراتكم وتعليقاتكم اسفل المقالة، وسنرد عليكم بأسرع وقت ممكن بكل تفاصيل استعلام عن ترقيات مسار في المملكة العربية السعودية للرجال والنساء من خلال الموقع الرسمي.
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