نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد سنتعرف عليها في هذه المقالة، حيث يريد العديد من الوافدين إلى المملكة أن يقوموا بنقل كفالتهم عن طريق خدمة نقل الكفالة التي تتيحها وزارة العمل بالسعودية، ويقوم الوافد بعمل إجراءات محددة لنقل الكفالة، ويقوموا بدفع رسوم لكي تتم هذه الخدمة، وتلك الرسوم هي التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

نقل الكفالة في النظام الجديد 2021

بدأت وزارة العمل التابعة للمملكة العربية السعودية بالعمل بنظام جديد للكفالة الذي يختص بالعمال الوافدين، حيث بدأت الوزارة بإلغاء نظام الكفيل، وتم استبدال بعض المصطلحات المرتبطه بهذا النظام، ومن ضمن تلك التعديلات هي أنه تم تغيير لائحة نقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، وهذا النظام يعطي الوافدين الحرية للتنقل، وعدم احتجاز الوثائق، ويهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم العلاقات بين صاحب العمل والعامل الوافد إلى المملكة، ونظام الكفالة الجديد يهدف إلي:

جعل جودة الحياة أفضل بالنسبة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

حفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل الوافد إلى المملكة.

أن يصبح من السهل أن ينتقل العامل الوافد من جهة عمل إلى جهة أخري.

عدم استغلال العامل من قبل صاحب العمل.

إلغاء القيود التي كانت مفروضة من صاحب العمل على العمال مثل حرية التنقل.

تم الغاء دور الكفيل التقليدي تبعا للنظام الجديد.

رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد

يجب على الأشخاص الراغبين في نقل كفالتهم أن يقوموا بدفع الرسوم الخاصة بتلك الخدمة لكي تتم، وتلك الرسوم هي كالتالي:

رسوم نقل الكفالة لأول مرة للوافدين تكون 2000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية للوافدين هي 4000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة للوافدين هي 6000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمرة الرابعة للوافدين هي 6000 ريال سعودي.

هل يمكن استرجاع رسوم نقل الكفالة

يمكن للعامل الوافد أن يقوم باسترجاع رسوم نقل الكفالة في حالة عدم إتمام الخدمة بنجاح، وفي الغالب يستلم العامل الوافد الرسوم عن طريق الحساب البنكي الذي تم سداد الرسوم بواسطته.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد.