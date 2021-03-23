أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة إصدار جواز السفر للمواطنين السعوديين عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتمكن هذه الخدمة المواطنين من إتمام عملية إصدار الجوازات ووثائق السفر إلكترونياً دون الحاجة للتوجه لمكاتب الداخلية بأنفسهم والاختلاط وكسر حاجز التباعد الاجتماعي المفروض من قبل الحكومة في ظل جائحة كورونا المستجدة، وقد حددت المنصة العديد من الشروط الواجب تنفيذها لاستصدار الجواز السعودي عبر المنصة الإلكترونية، كما تتيح منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني ومن أشهرها خدمات المرور ومواعيد الشرطة والوافدين والإقامات والمرافقين وإدارة شؤون المرافقين وغيرها من الخدمات الكثيرة ، وتعد منصة أبشر من أكبر منصات التطور التكنولوجي بالمملكة وأحدي أزرع الحكومة الإلكترونية في ظل رؤية المملكة 2030 وحرص المملكة علي التطور والتقدم التكنولوجي.

التعريف بمنصة أبشر الرقمية:

هي منصة رقمية إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، تساعد المواطنين والمقيمين علي اختصار الوقت والمجهود، وتحد من التزوير في المستندات، كما أن تلك المنصة تساعد في الربط الإلكتروني بين فروع الوزارات الأخري بالمملكة في آن واحد أوتوماتيكياً، كما تتميز بإتاحة كافة خدماتها مجاناً وعلي مدار الأربعة والعشرون ساعة دون توقف أو ساعات عمل محدودة، ذلك فضلا عن احتضانها للعديد من الخدمات كخدمة إصدار جواز سفر سعودي وخدمة مواعيد الشرطة.

الخطوات اللازمة للتسجيل في خدمة إصدار جواز السفر السعودي

يمكنكم إتباع الخطوات التالية من أجل إصدار جواز سفر سعودي للمواطنين كالآتي:

أولا التسجيل بمنصة أبشر أفراد الإلكترونية أو الدخول إن كان لديك عضوية بالفعل.

تعبئة خانات رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق.

ثم متابعة والتوجه إلي مبوب خدماتي.

ثم اختيار الجوازات من قائمة خدماتي.

الضغط علي اختيار إصدار جواز السفر السعودي.

نقوم بعد ذلك بمليء البيانات المطلوبة.

من ثم نقوم بتسديد الرسوم الخاصة بإصدار الجواز بواقع 300 ريال لمدة الخمس سنوات صلاحية لجواز السفر أو 600 ريال لمدة عشر سنوات صلاحية لجواز السفر.

اشتراطات أبشر لإتاحة خدمة إصدار الجوازات

تضع منصة أبشر بعض الاشتراطات للراغبين في استخدام بعض خدماتها مثل خدمة إصدار جواز السفر السعودي ومنها :

تسديد رسوم الخدمة المطلوبة

تسديد رسوم أي مخالفات مرورية إن وجدت

عدم وجود جواز سفر ساري لمقدم الطلب أو ثبوته كمرافق علي جواز سفر شخص آخر.

تسجيل بصمة مقدم الطلب وصورته الشخصية.

يمكن لرب الأسرة إصدار جواز سفره الشخصي ولأفراد أسرته أي كان ذكر أو أنثي بشرط عد تجاوزهم سن الـ 21 عام.

كما يمكنكم متابعة خطوات الإصدار أيضاً من خلال الفيديو التالي: