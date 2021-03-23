التعليم بالسعودية ما رأيك بمطالب إلغاء الدراسة في رمضان استطلاع السعودية تطرح استفتاء مهم 1442

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عمر شويل - جدة التعليم بالسعودية للعام الدراسي 1442، حيث أن الدراسة في هذا العام يأتي بعضها في شهر رمضان الكريم، ولكن طالب أغلب المواطنين وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية إلغاء الدراسة في رمضان، وذلك بناءاً على أوقات الدراسة بشهر رمضان تختلف من شخص لآخر، حسب ماتتضمنه كل أسرة، ولذلك قامت وزارة التعليم السعودية بطرح استفتاء آخر لتحديد أوقات الدوام الدراسية الجديدة بشهر رمضان الكريم، والاستفتاء كان خاص بآراء أولياء الأمور، والاستطلاع كان عبر موقع نظام نور من حساب ولي الأمر.

التعليم بالسعودية وإلغاء الدراسة في رمضان شارك برأيك 1442

قامت إحدى الصفحات الرسمية على تويتر لاستطلاع السعودية باستبيان جديد اليوم الموافق 23/3/2021، وهو عن مطالب إلغاء الدراسة في شهر رمضان الكريم بالسعودية، حيث قامت الصفحة بطرح استفتاء مهم في صيغة سؤال وهو: ما رأيك بمطالب إلغاء الدراسة في شهر رمضان الكريم؟.

وكانت الاختيارات المقترحة للاستفتاء ثلاثة اختيارات، مابين مؤيد وغير مؤيد، أو طرح رأي آخر، وكانت أعلى نسبة للاستفتاء حتى الآن هي مؤيد لإلغاء الدراسة برمضان، ويمكنك مشاركة رأيك من خلال الصفحة:

أوقات الدراسة بشهر رمضان الكريم بالمملكة العربية السعودية 1442

وزارة التعليم السعودية ستقوم بتعديل أوقات الدوام الدراسي بشهر رمضان، حيث أنها قامت بعمل استطلاع لأولياء الأمور لتغيير الأوقات الدراسية في شهر رمضان، ولكن برغم وضع هذه الأوقات إلا أنه يوجد البعض أيضاً الذي يطالب بإلغاء الدراسة في رمضان بالمملكة العربية السعودية، حيث تم وضع الاستطلاع السابق بناءاً على ما ورد من أغلب أولياء الأمور بإلغاء الدراسة في رمضان، ولكن الوزارة حتى الآن قررت أن تخفف عدد ساعات الدراسة لمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ليصبح عدد ساعات الدراسة في رمضان للمرحلة الابتدائية 3 ساعات، وعدد ساعات الدراسة للمرحلة الثانوية 4 ساعات، والجدول التالي يوضح عدد ووقت الساعات باليوم المقترحة للدراسة في شهر رمضان الكريم:

موعد الاختبارات النهائية بالسعودية 1443

التعليم بالسعودية: جدول الدراسة للفصل الثاني والاختبارات النهائية بالسعودية، كما هو حتى الآن ولم يتم تغييره، حيث أن الاختبارات النهائية كما محددة في الجدول ستكون بعد عيد الفطر المبارك يوم 11 شوال، وأيضاً طالب الكثير من أولياء الأمور والطلاب بتقديم موعد الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان بالسعودية، ولكن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الموعد:

وأن قرار الاقتراحات في تعديل أوقات الدوام الدراسية بشهر رمضان لا تشمل الاختبارات النهائية للجامعات بالمملكة العربية السعودية.