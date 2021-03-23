تحديث بيانات حساب المواطن لا يؤثر على الدعم في حالة وحيدة

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عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن ليس له تأثير على قيمة الدعم المُقدم من البرنامج، وذلك في حالة واحدة وهي أحقية الشخص في الحصول عليه، وهو ما نتعرف عليه بالتفصيل من خلال السطور التالية.

تحديث بيانات حساب المواطن

تعديل البيانات ضمن برنامج حساب المواطن لا يؤثر نهائيًا على قيمة الدعم إذا كان الشخص مؤهل وينطبق عليه شروط الاستحقاق، خاصة إذا قام بإضافة الآيبان الجديد بعد تاريخ 10 مارس الجاري.

حيث من المقرر أن يتم التأكد منه في إطار دورة دفع الدعم عن شهر مايو المقبل 2021 م، حيث يتم صرف الدعم على أساس الاستحقاق على الآيبان البنكي القديم، لحين التأكد من أحقيته بعد إضافة الآيبان الجديد.

تعطيل طلبات تسجيل المتقدمين الجدد

قام حساب المواطن بتحديد بعض التعديلات على البيانات، والتي تشمل تعطيل طلبات التسجيل للمستفيدين الجدد الراغبين في الحصول على دعم حساب المواطن، والذين قاموا بالتقديم بعد موعد صرف دعم شهر مارس المنعقد 2020 م في إطار الدورة الثامنة والعشرون.

تحديث بيانات حساب المواطن وإثبات استقلالية الفرد

كما تتضمن التعديلات أيضًا استقلالية الفرد، حيث من الضروري أن يقوم كل فرد مستقل تجاوز عامه الثامن عشر بتقديم مستند يثبت استقلاليته من حيث المسكن، وذلك من خلال عقد إيجار أو ملكية، أو تقديم ما يثبت التحاقه بسكن جامعي أو كلية عسكرية.

حدد البرنامج موعد أقصاه 10 يونيو المقبل لتحديث البيانات وتقديم ما يثبت استقلالية الفرد في السكن لتجنب قطع الدعم.

تحديد حد أقصى للاستحقاق

وضع البرنامج تعديل آخر يتمثل في تحديد حد أقصى لقيمة الاستحقاق، حيث يتم احتسابه بقيمة متغيرة لكل متقدم على حدة، بشرط عدم تجاوز قيمة الاستحاق المقدم القيمة المقدرة في الدورة الـ 28 في مارس 2020.