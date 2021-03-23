نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل برقم الإقامة hrsd.gov.sa تجديد صلاحية الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل برقم الإقامة hrsd.gov.sa للمقيمين في السعودية، والاستعلام عن تاريخ انتهاء رخصة العمل برقم الإقامة 2021، وكذلك صلاحية رقم سداد رخصة العمل والخطوات اللازمة لتجديد رخصة العمل، من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام العاملين بالمملكة، لذلك سنتابع معكم من خلال هذا التقرير شرج ما سبق، وكذلك الرسوم المُقررة لتجديد رخصة العمل، وما هي طرق السداد لرخص العمل عن طريق الصراف الآلي.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديها وتاريخ انتهاء رخصة العمل برقم الإقامة

ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها، وذلك عن طريق رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فهي من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدماتها، وسنبدأ برابط إصدار وتجديد رخصة العمل للوافد، وشروط إصدار أو تجديد الرخصة.

رابط إصدار أو تجديد رخص العمل 1442

يمكن زيارة رابط وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية إصدار وتجديد رخصة العمل، والضغط على كلمة بدء الخدمة، وتعتبر خدمة إصدار رخص العمل للعاملة الوافدة، تعتبر موافقة نهائية من قبل الوزارة للعمل على أراضي المملكة، وذلك حسب متطلبات سوق العمل السعودي، وهي بمثابة موافقة وزارة العمل لها للعمل في السوق السعودي، وتعتبر رخصة العمل إذن بالإقامة أو تجديدها للعاملين.

الضوابط والشروط لإصدار أو تجديد رخصة العمل والإقامة 1442

لا يتم إصدار أو تجديد رخصة العمل في حال كانت المنشأة محل العمل للعمالة الوافدة في النطاق الأحمر.

يجب أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة ٦ أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة العمل للوافدين وللمقيمين بالمملكة هي وثيقة رسمية، يتم منح الخاصل غلى رخصة العمل حق الإقامة والعمل بالمملكة، هذا وتبلغ المدة الممنوحة للعامل لمزالة العمل رخصة عام وحد ويجدد، حيث أن رخصة العمل مدتها عام واحد، ويجب على العامل الوافد والمُقيم تجديد رخصة العامل طبقا للمواعيد المحددة، وفي حال عدم تجديد تلك الرخصة، يتم توقيع عرامات مالية على أصحاب المنشآت التي يعمل بها العامل الوافد.

الاستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل وتاريخ الانتهاء برقم الإقامة 2021

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح العامل الوافد بغرض العمل مهلة ثلاثة شهور، تبدأ من تاريخ دخول العامل للمملكة، وذلك لاستخراج وإصدار تصريح برخصة العمل، ويلتزم صاحب المنشأة بكافة المصاريف والرسوم لاستخراج تصريح برخصة العمل للعامل الوافد، وكذلك مصاريف ورسوم الإقامة وتجديدها، وفي حال تقاعس طاب العمل عن استخراج رخصة العمل أو تجديدها بدون سبب، يحق للعامل الوافد تقديم بشكوى بذلك ضد تعسف صاحب العمل، وتقدم تلك الشكوى لمكتب العمل الذي يتبعه العامل.

رسوم تجديد رخصة العمل للعامل الوافد



الرسوم السنوية 8400 ريال سعودي،وذلك في حال كان العامل ضمن العمالة المسموح بها، وذلك بواقع 700 ريال شهريًا.

الرسوم السنوية للوافد 9600 ريال سعودي، وذلك في حال كان العامل زائدًا العمالة المسموح بها للمؤسسة، وذلك بواقع 800 ريال شهريًا.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة الأمور المتعلقة باستخراج وإصدار وتجديد رخصة العمل للعمالة الوافدة، وما يتعلق بذلك بخصوص الإقامة، وكذلك الرسوم المُقررة والمُعلنة لتجديد رخصة العمل للعامل الوافد، كما استعرضنا أيضا طريقة الاستعلام عن إصدار وتجديد رخصة العمل وتاريخ الانتهاء برقم الإقامة، وأهم الضوابط والشروط لإصدار أو تجديد رخصة العمل والإقامة،

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