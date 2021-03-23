نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الأسرة بنك التسليف 1442تعرف على الشروط وطريقة التقديم الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك شروط يجب توافرها للحصول على قرض الأسرة بنك التسليف في المملكة العربية السعودية، كما يمكن للمواطنين التقديم على التمويل والاستعلام عن قيمة الأقساط بشكل إلكتروني من خلال موقع البنك، دون الاضطرار إلى التوجه إلى البنك مباشرة، وهو ما نسرده بالتفصيل في المقال.

بنك التسليف “التنمية الاجتماعية”

تم تأسيس بنك التنمية الاجتماعية عام 1971 م / 1391 هـ بأمر ملكي في مدينة الرياض، بإجمالي رأس مال يبلغ 5 مليون ريال ليصبح 46 مليار ريال بحلول عام 2014 م.

الهدف من إنشائه هو تقديم قروض وتمويلات للأفراد من أجل تحسين أوضاع المعيشة، كما يقدم البنك خدمات مالية وتعاملات مصرفية للعملاء داخل المملكة على أفضل مستوى.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف 1442

يقدم البنك قروض للمواطنين داخل السعودية يتم سدادها على أقساط شهرية على فترة زمنية طويلة، وذلك وفقًا لشروط معينة يجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على تمويل، من أبرزها ما يلي:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 12500 ريال سعودي.

الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 70 عام.

يجب أن يكون الشخص الراغب في الحصول على التمويل يحمل الجنسية السعودية.

سداد أول قسط بعد مرور شهر واحد فقط من تاريخ صرف القرض.

أحقية المطلقة أو الأرملة وتعول في الحصول على التمويل.

عدم وجود أي مديونيات على العميل بسبب قروض من بنوك أخرى.

الأبناء الغير متزوجين ولا يعملون في أي من قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة يتم احتسابهم ضمن أفراد الأسرة، بشرط عدم تجاوزهم عمر الـ 24 عام.

تقديم كافة الضمانات التي يطلبها البنك، والتي من أهمها رهن عقار بقيمة تعادل نفس قيمة القرض المرغوب الحصول عليه.

خطوات التقديم على قرض الأسرة بنك التسليف

هناك خطوات بسيطة يتم القيام بها من أجل التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، والتي تتمثل في التالي:

التوجه إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني . الضغط على “تسجيل جديد”. ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الأماكن المحددة. يتلقى المستخدم رسالة تأكيد على رقم الهاتف الذي قام بتسجيله مسبقًا. استكمال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل. إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد وفقًا للموعد المحدد. يقوم البنك بمراجعة الطلب. في حالة القبول، يتم تحويل مبلغ التمويل على الحساب البنكي للعميل.

الاستعلام عن تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية “التسليف”

يمكن أيضًا الاستعلام عن التمويل أو عن الأقساط المستحقة إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر البنك مباشرة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: