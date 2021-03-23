رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فالمنصة في الأساس تقدم محتوى تعليمي إلكتروني بديل للمدارس التي تم إغلاقها من وزارة التعليم السعودي في الفترة الأخيرة ضمن الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بعد انتشار الفيروس في السعودية وجميع دول العالم، وتُعد منصة مدرستي أحد أفضل المنصات التعليمية في المملكة التي تهتم بالتعليم عن بعد وقد اعتمدت وزارة التعليم السعودي في الفترة الأخيرة على التقنية الحديثة في توصيل المعلومة للطالب، ونحن نهتم بالطلاب والطالبات في المملكة وننقل لهم كافة الأخبار ولهذا نكتب لهم هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لهم رابط التسجيل في الطلاب لمنصة مدرستي، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

هناك عدة خطوات لا بد منها لكي يستطيع الطالب السعودي التسجيل في منصة مدرستي للإستفادة من جميع مميزات المنصة، وإليك الخطوات بالتفصيل:

الخطوة الأولى قم بإنشاء حساب للطالب على تطبيق توكلنا.

الخطوة الثانية قم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي .

. الخطوة الثالثة اكتب بيانات الدخول الإسم وكلمة المرور.

الخطوة الرابعة اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وزارة التعليم السعودية

لقد نجحت وزارة التعليم السعودية في الفترة الحالية في استكمال العام الدراسي الحالي بعد قرار غلق المدارس بسبب جائحة كورونا، وقد نجحت المنصة في تقديم المحتوى العلمي والمقررات الدراسية بشكل إلكتروني بسيط لجميع الطلاب وأتاحت إمكانية عمل الواجبات المنزلية وأداء الإختبارات المنزلية إلكترونياً، وقد ساعدت هذه المميزات على نجاح المنصة منذ يومها الأول.

نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم مقال وافي به كافة المعلومات عن المنصة، ونرجو ترك كل أسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات بالأسفل، وسوف نرد عليكم في أقرب وقت ممكن