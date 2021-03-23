نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط قروض بنك التسليف الجديدة وكيفية الاستعلام عنها وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقساط قروض بنك التسليف ،يعتبر بنك التسليف السعودي من أهم المؤسسات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتخصص بنك التنمية الاجتماعي في العديد من التخصصات مثل: مجال تسليف القروض، وفي مجال دعم المنشآت الصغيرة، وفي مساعدة محدودي الدخل للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة، ويساعد الكثير من المشاريع الجديدة بالقروض ودون أخذ فائدة على هذه القروض، كما يضم بنك التسليف حوالي ٢٦ بنك في مختلف أرجاء السعودية، لذا يتسم بنك التسليف إنه من أهم المنشآت السعودية، ومن المعروف أن بنك التسليف يقدم القروض للمواطنين بدون فوائد وذلك للمساعدة علي الحياة والعمل الخاص، وفي هذا المقال سنتعرف على أقساط قروض بنك التسليف وكيفية الاستعلام عنها.

أقساط قروض بنك التسليف السعودي الاستعلام

للاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف يجب اتباع الخطوات الآتية :

الاستفسار من خدمة العملاء المميزة التابعة إلي البنك عن أي معلومات تخص القروض.

من الممكن استخدام بنك الهوية لمعرفة عدد الأقساط المتبقية وعدد الأشهر لدفع تلك الأقساط.

عند الدخول على موقع البنك يتطلب تسجيل الأتي : اسم الشخص الذي يقدم على القرض من البنك، ورقم الهوية الشخصية المدونة في العقد، أو يتم استخدام رقم السجل المدني الذي يوجد في كارت التعريف.

ينبغي معرفة كل المعلومات المتعلقة بالقرض سواء كانت نوع القرض، أو تاريخ القرض.

ثم يطلب البنك تحديد الجهة التي قمت بتقديم الأوراق التي تخصك وتخص القرض لها.

ثم يقوم بفتح صفحة جديدة تخص المتقدم للقرض وبها كل البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف

لمعرفة كيفية الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف ينبغي إتباع الخطوات الآتية:

زيارة أقرب فرع لبنك التسليف.

ثم تقوم بتقديم الأوراق المطلوبة للقرض إلي البنك.

سيقومون بإعطائك جميع المعلومات التي تلزمك لمعرفة أقساط القروض.

ومن الممكن استخدام شبكة الإنترنت وذلك يكون عن طريق : الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك، ثم الدخول على الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على استفسار أو إعطاء سؤال أو تقديم شكوى للدعم الفني، قم بكتابة السؤال الذي تريد الإجابة عنه.

خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي والشروط المطلوبة

أهم الشروط التي يجب توافرها

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يتم الموافقة على طلب أقساط قروض البنك، وأهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم بالطلب لا يقل عن ٣٥ عاماً.

إذا كان المتقدم مريض يجب أخذ معه كل التحاليل والأشعة التي تثبت مرضه، وتكون مختومة من أطباء داخل مستشفيات حكومية.

إذا توفي الله الشخص المقترض يتقدم الورثة بطلب سقوط القرض لعدم الاستطاعة على السداد.

أن يكون الشخص قد توقف عن الوظيفة، أو أن راتبه أصبح لا يكفي لسداد القسط الشهري.

أن يكون صاحب الطلب لا يملك أي محل أو سجل تجاري.

ألا يكون المتقدم من ذوي الأملاك، وعائلته وزوجته أيضاً.

أن يكون المتقدم لا يشارك في أي ضمانات اجتماعية، ولا يأخذ معاش شهري.

أن يكون عمر أبنائه أقل من ١٨ عاماً.

التسجيل في الإعفاء من دفع الأقساط

حيث قامت وزارة العمل وبمساعدة من وزارة المالية بالإعلان عن إمكانية إسقاط القرض عن المواطن، بغرض تخفيف الحمل على المواطنين، وللتسجيل في هذه الخدمة يجب القيام بالخطوات الأتية :