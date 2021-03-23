الطقس المتوقع غداً الأربعاء: عواصف ترابية وانعدام الرؤية على عدد من المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّع المركز استمرار العواصف الترابية التي تصل معها سرعة الرياح لأكثر من 55 كلم/ساعة، وتؤدي لانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ويستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الساحلية، وكذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض.
وتوقع المركز استمرار الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة، لتصل أعلى درجة إلى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في طريف.
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