صدور الموافقة السامية على إصدار 4 صكوك لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي “مسار” في مكة المكرمة

بلادي – الرياض :

صدرت الموافقة السامية على إصدار 4 صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي “مسار” بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما رُفع من الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويُعد مشروع طريق الملك عبد العزيز “مسار” أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، ويسهم في معالجة 6 أحياء عشوائية رئيسة بتوفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

ويقع المشروع في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلومتر وعرض 320 متراً، بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.4 مليون متر مربع.

ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، مع التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه، مثل الأسواق التجارية والوحدات الفندقية والسكنية والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها، ويُتوقع الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع في شهر أبريل 2022م، بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.5 مليار ريال .

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبد الرحمن عدّاس، أن الموافقة ستمكّن الطريق من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل.

وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير، إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة.