“التجارة” تشهر بشركة خالفت ضوابط تراخيص التخفيضات في عرعر

بلادي – الرياض : شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بشركة في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. وأبانت أن الشركة، المتخصصة في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، ارتكبت مخالفة تتعلق بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات. وأضافت أنها سوف تخضع لعقوبة تتمثل في غرامة مالية، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

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