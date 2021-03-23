أمير عسير يوجه باتخاذ الإجراءات النظامية بحق شاب علّق على مباراة بين ناديين من المنطقة وأثار العصبية القبلية

بلادي – الرياض :

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعلق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بطريقة تثير العصبية القبلية.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة، سلطان الأحمري، أن الأمير تركي بن طلال قد وجّه بإحضار الشاب ومساءلته، ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق النظام.

وشدد على عدم السماح ببث مشاعر التعصب واستنهاض أي كوامن غير إيجابية بين القبائل وفئات المجتمع، مؤكدا أن الإمارة تعمل بحرص لبتر كل محفزات الفتن.