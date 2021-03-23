وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

بلادي – الرياض : توفي اليوم الثلاثاء الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير، حيث نعاه رواد مواقع التواصل. ونعى حساب “تاريخ آل سعود” الذي نشر الخبر، الفقيد، مقدما خالص العزاء والمواساة لذويه، وسائلا الله له المغفرة والرحمة.

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