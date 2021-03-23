أمانة الرياض تعلن عودة فعالية سينما السيارات من جديد

بلادي – الرياض : أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، عودة فعالية سينما السيارات من جديد. وأشارت إلى أن الفعالية ستوفر تجربة سينمائية فريدة للجمهور، في بيئة تراعي الخصوصية والإجراءات الاحترازية. وأوضحت أن الفعالية استؤنفت مرة أخرى بالتعاون بين أمانة المنطقة وشريكتها مؤسسة “وميض الرياض”.

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