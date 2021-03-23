“النيابة” توضح ظروف التحقيق مع المتهمين.. ومتى يتم خارج مقر جهته

بلادي – الرياض :
أوضحت النيابة العامة الظروف التي يتم فيها استجواب المتهم وتدوين أقواله أثناء التحقيق.
وأكدت أنه يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، كما لا يجوز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه المادية والمعنوية تجاهه.
وأبانت أنه لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق، إلا حال رأى المحقق ضرورة لذلك.
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