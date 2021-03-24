رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية 2021 وشروط تجديد الرخصة

رسوم تجديد رخصة القيادة ، يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تجديد رخصة القيادة المنتهية الخاصة بهم عن طريق خدمة تجديد رخص قيادة السيارات إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب إدارات المرور الموجودة في السعودية، وقد وفرت السلطات السعودية هذه الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، كما أن الكثير من المواطنين يبحثون عن كم رسوم تجديد الرخصة وهذا السؤال الذي سوف نجاوب عليه في هذا المقال خلال الأسطر القليلة القادمة، وأيضا التعرف علي شروط تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية 2021

قبل معرفة رسوم رخصة القيادة ، يجب توافر بعض الشروط لكي يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم بكل سهولة عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت، وهذه هي رسوم تجديد رخصة السيارة في السعودية 2021 :

رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية لمدة عامين هي ( 80 ريال سعودي ) .

لمدة عامين هي ( 80 ريال سعودي ) . رسوم رخصة القيادة 5 سنوات هي ( 200 ريال سعودي ) .

هي ( 200 ريال سعودي ) . رسوم رخصة القيادة ١٠ سنوات هي ( 400 ريال سعودي ) .

شروط تجديد رخصة القيادة في السعودية 2021

بعد معرفة سعر تجديد الرخصة ، هذه هي الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن المواطنين والمقيمين من تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم في المملكة العربية السعودية :

يجب أن تكون رخصة القيادة منتهية بحسب تاريخ انتهاء الترخيص الموجود على رخصة القيادة .

لا يمكن تجديد الرخصة خلال مدة سريان الرخصة وعدم انتهاءها .

يجب على الراغب في تجديد رخصته سداد جميع الرسوم المستحقة عليه قبل تجديد رخصة القيادة الخاصة به .

يجب على الراغب في تجديد رخصته دفع جميع المخالفات على السيارة الخاصة به لكي يتمكن من تجديد رخصته .

لا يمكن إصدار رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية قبل سداد جميع المستحقات .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رسوم تجديد رخصة القيادة المنتهية في السعودية 2021، وأيضا شروط تجديد الرخصه الواجب توافرها .