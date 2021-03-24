كيفية تفعيل وتنزيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر أفراد لجميع المواطنين السعوديين

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عمر شويل - جدة كيفية تفعيل وتنزيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر أفراد قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بإطلاق خدمة ” هوية مقيم الرقمية” وذلك ضمن تطويرات وزارة الداخلية التي تسعى بكل جهدها استغلال التقنية الحديثة بأفضل شكل لتسهيل إجراءات وإنجاز بعض المصالح الحكومية بشكل إلكتروني دون الاضطرار إلى الانتقال إلى عدة مؤسسات لإنجاز تلك المهمة ، وذلك من خلال استغلال التطور التكنولوجي وتطبيق التقنيات الحديثة في خدمة المواطنين داخل وخارج البلاد وتقديم خدمات الوزارة بأبسط شكل لجميع المواطنين.

هكذا قدمت الوزارة تلك الخدمات من خلال “تطبيق ابشر أفراد” ومن ضمن تلك الخدمات هي خدمة ” هوية مقيم الرقمية” وذلك في تقديمها في شكل ” نسخة رقمية من هوية المقيم ويمكن جميع المواطنين سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها الدخول إلى تطبيق ابشر أفراد واستعراض هذه النسخة الرقمية دون الحاجة إلى الاتصال بالأنترنت وذلك بعد أن تقوم بتحميلها لأول مرة حسب ما ورد كذلك يمكنك استخدام هذه النسخة كنسخة بديل في حالة عدم تواجد أصل الهوية لديك وذلك في حالة إثبات أي أجراءات امنيه جميع الجهات الحكومية.

كما تحدث الوزارة عن من يستطيع الاستفادة من تلك الخدمة هم فقط حاملو هوية مقيم سارية الصلاحية ليس غيرهم وايضا يمكن تفعيل “هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر” في بعض خطوات سوف نقوم بتوضيحها تفصيليا لكي يستطيع الجميع معرفة “كيفية تفعيل وتنزيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر”

كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر

يمكن لجميع المواطنين تفعيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق ابشر وذلك بعد تسجيل الدخول عبر منصة أبشر لتتمكن من تفعيل الهوية الرقمية للمقيم ، وكل ما عليك هو اتباع تلك الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول الموقع الرسمي لمنصة أبشر أفراد .

بعد ذلك ادخل بياناتك الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك لتتمكن من تسجيل الدخول.

عليك تحديد خدمات المستخدم الخاصة بي والتي ستجدها في الجزء الأخير من الصفحة .

تحديد خدمات “الهوية الرقمية”.

اضغط على خدمة تنشيط الهوية الرقمية.

تأكد من بيانات المعرف الرقمي لديك.

في حالة رغبت في تنزيل المعرّف الرقمي، فاضغط على تنزيل المعرّف الرقمي.

كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد

أوضحت الجوازات كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وذلك من خلال تطبيق أبشر أفراد وذلك فقط من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المواطن اتخاذها وكانت تلك الخطوات على النحو التالي:

أولا يجب عليك تطبيق الخطوات التالية بالترتيب

الخطوة الأولي عليك أن تقوم بتحميل تطبيق أبشر أفراد الخطوة الثانية هي أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في ابشر أفراد الخطوة الثالثة حدد اختيار خدماتي الخطوة الرابعة ستقوم بتحميل هوية مقيم الرقمية من خلال الضغط علي تحميل “هوية مقيم” في الجزء الأخير من الصفحة

هكذا قامت وزارة الداخلية بإصدار نسخة إلكترونيه عن الهوية الوطنية للمواطن وذلك للاعتماد عليها عند الحاجة إليها في إثبات الهوية وحينها لم يكن لدي المواطن البطاقة الأصلية.

رابط تحميل تطبيق أبشر أفراد لمحمول أيفون أو أندرويد