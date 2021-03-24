نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في رمضان والفئات المستحقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 ، يبحث الكثير عن موعد صرف المساعدة المقطوعة في رمضان ، والتي تعتبر بمثابة دعم من الحكومة للمواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا المستجد ، فتقوم الحكومة بتقديم مساعدة مقطوعة تتراوح قيمتها من 10 إلى 30 ألف ريال للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي الذين تضرروا من وقف العمل وتلبية طلباتهم من اجل توفير حياة كريمه ، وسوف نقم لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي في شهر رمضان وأسماء المستقيدين .
رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442
يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة في رمضان من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتباع الخطوات الآتية :
- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
- اضغط على قائمة الخدمات ثم اختر منها الدليل .
- قم باختيار الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي .
- سجل البيانات المطلوبة لحسابك مثل الرقم المرئي والرقم القومي .
- سوف يظهر لك قائمه بالموعد المحدد .
شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة 1442 وتتمثل في الآتي :
- ألا يزيد راتب المتقدم عن 10 الأف ريال سعودي .
- أن يكون المتقدم من أصحاب الأسر المحتاجة ولا يمتلك سجل تجاري أو أراضي زراعية .
- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما .
- أن يكون سعودي الجنسية .
أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442
يبحث العديد من المتقدمين للحصول علي مقطوعة الضمان الاجتماعي علي أسماء المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب ، ويمكنكم معرفة ذلك بسهولة من خلال التوجه إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وتسجيل رقم السجل المدني ورمز التحقق الخاص بكم وسوف يظهر لكم إذا كنتم من الفئة المستحقة أم غير ذلك .
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