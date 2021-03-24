التقديم على المساعدة المقطوعة الكترونيا

التقديم على المساعدة المقطوعة الكترونياً، يتزايد البحث يوميا في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم من أجل الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي تعتبر مساعدة ثمينة جدا وتسعى الحكومة السعودية من خلالها إلى القضاء على العديد من أشكال الفقر في المملكة والبطالة ايضا حيث تساعد المواطنين الذين يستفيدون من ذلك الدعم المادي المعتبر الذي يمكنهم من قضاء عديد الاحتياجات التي تراوده، وفي موقع ثقفني يسرنا أعزائنا من كل مكان أن نوضح لكم في هذا التقرير الطريقة الصحيحة من لكيفية التقديم على المقطوعة، وكذلك الشروط المطلوبة من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وغرق الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة، حيث أن هذه الأمور من أكثر مايشغل بال عشرات الآلاف من السعوديين الذين يريدون طريقة للحصول على تلك المساعدة.

المساعدة المقطوعة

كباقي المساعدات الثمينة التي تم الإعلان عنها في المملكة منذ تولي الملك سلمان حفظه الله الحكم في السعودية، تعتبر المساعدة المقطوعة إحدى أبرز تلك المساعدات وأهمها بالنسبة الآلاف من الأسر السعودية والارامل والمطلقات، حيث أن الأولوية في صرف هذه المساعدات هي لهذه الفئات من المواطنين السعوديين، ويمكن التقديم على المقطوعة للضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد، حيث ان جميع الخدمات في السعودية أصبحت الكترونية، وذلك مم من أجل التسهيل على المواطنين لكسب الوقت حيث انتهى زمن الطابور والوقوف ساعات من أجل تقديم ملف فأصبح لكل القيام بذلك في منزله دون تعب أو ضياع للوقت، وتصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة في السنة، ومن حق المواطن أن يحصل على المساعدة مرة واحدة.

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا

نقدم لكم الطريقة الصحيحة من اجل التقديم للحصول على واحدة من أهم المساعدات في السعودية، والتي تتراوح قيمتها مابين عشرة آلاف ريال سعودي إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها:

أولا علينا أن نذهب مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

نقوم بالضغط على عمل حساب جديد.

بعدها نقوم بإدخال اسم المستخدم.

نقوم بإدخال كلمة السر.

سيطلب منا الموقع إدخال بعض البيانات مثل رقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني نقوم بإدخال كافة المعلومات.

ستصلنا رسالة نصية على الرقم الذي قمنا بإدخاله تتضمن كود التفعيل.

نقوم بإدخال كود التفعيل في الخانة المخصصة له.

نقوم بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة منا.

ثم نضغط على كلمة التسجيل وبهذا نكون قد قدمنا من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية في السعودية حددت بعض الشروط اللازمة من أجل أن يحصل المتقدم على هذه المساعدة الرائعة، وهي كالتالي: