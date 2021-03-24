بالتقسيط قرض منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل بمبلغ 60 ألف لدى بنك التسليف

بالتقسيط قرض منتج آهل حيث أمتاز بالكثير من المزايا التمويلية التي يقدمها المنتج عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية الذي كان يعرف في الأعوام الماضية باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ومن أهم ما يقدم منتج آهل أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى ستون شهر عند سداد الأقساط المتفق عليها بعد الحصول على التمويل المناسب بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي عند الأقتراض من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية ويمنح تلك التمويل بعد توافق الشروط والضمانات المطلوبة للموافقة على العميل المتقدم لطلب قرض آهل الميسر بدون فوائد في المملكة العربية السعودية حيث أتاح أيضاً منتج آهل التقديم عليه من خلال الأون لاين عن طريق رابط التقديم على منتج آهل بالتقسيط المرن في المملكة العربية السعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

ضمانات وشروط الحصول على منتج آهل بالسعودية لدى بنك التسليف

يحتاج قرض منتج آهل في السعودية بتوفير جميع الضمانات والمستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك بالمملكة وسوف نقوم بتوضيح أهم الشروط والاحكام اللازمة للموافقة على طلب منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية كما يلي

التأكد من عدم وجود مصادر تمويل أخرى بالمملكة العربية السعودية وعدم وجود قروض مستحقة السداد على العميل المتقدم لطلب قرض منتج آهل

يلزم العميل المتقدم بأن يكون دخله الشهري لا يقل عن ثلاثة ألف ريال سعودي للتقديم لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

بداية التقديم من سن 18 سنة إلى 55 سنة والمتقاعد حتى 70 سنة للموافقة على طلب منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة

يشترط منتج آهل بالسعودية على توفير كفيل عند التقديم على طلب قرض آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يشترط تقديم كفيل عند التقديم على التمويل المناسب لهم

مميزات الحصول على منتج آهل بالتقسيط الميسر لدى بنك التسليف