نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخبر المفرح للجميع قد صرح خادم الحرمين الشريفين ببعض التوجيهات للقيام بانشاء رابط الكتروني خاص بتلقي كافة طلبات المواطنين ومن تعثر في سداد دينه ومن يواجه مشكلة مادية عليه بالقيام بتقديم طلب لتسديد الدين عن طريق الديوان الملكي على ان تنطبق عليه كافة الشروط للاستحقاق، يتزامن حرص خادم الحرمين الشريفين على تسديد الديون للمواطنين المستحقين مع جائحة كورونا حيث تضرر فئات عديدة بسبب فيروس كورونا، لتساندهم لتخفيف الاعباء ومواجهة ضغوطات الحياة.

لتقديم طلب سداد الدين او اعفاء القروض ١٤٤٢

يمكن التواصل المباشر مع هيئة الديوان الملكي من خلال الرابط الالكتروني الخاص بهيئة الديوان الديوان الملكي.

ارسال الطلب الى العنوان الخاص بالديوان الملكي في المملكة وهو الهدأ الرياض ١٢٩١١.

الاتصال المباشر بالاتصال على الرقم المخصص ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠.

الاوراق المطلوبة لتسديد الديون الهوية الوطنية والاوراق التي تثبت المديونية الكاملة للمتقدم مثل الفواتير او الصك وكل الوثائق ما يتعلق بمبلغ الدين او ثبوت الدين.

شروط تسديد الدين او اعفاء القروص١٤٤٢

يجب على من تقدم بطلب لتسديد ديونه ان يكون سعودي او حامل الجنسية السعودية، يجب ان يقوم بتقديم مايثبت عدم قدرته على سداد دينه اوراق صكوك وثائق، اذا كنت متعثر ومديون ولا يمكنك السداد كل ما عليك فعله هو تقديم طلب لسداد الدين وفي نهاية المطاف تحصل على قرار نهائي يصدره الديوان الملكي اذا كنت من مستحقين دفع الدين عنهم ام لا بعد دراسة وفحص الاوراق والطلبات المقدمة، اذا تم التحقق من ثبوب الدين وعدم قدرتك على السداد.

ومن الجدير بالذكر ان الديوان الملكي هو واحد من الجهات الحكومية المتخصصة باصدار كافة الاحكام والقرارات التي يقوم بها خادم الحرمين وهو مخصص لرعاية كافة شئون المواطنين وشكاويهم ومصالحهم العامة.