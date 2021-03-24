صندوق التنمية العقارية يدعو الي تحديث البيانات الشخصية

في الآونة الأخيرة تزداد عمليات البحث حول دعم صندوق التنمية العقارية في برنامج سكني الذي بنت مرة العديد من الأشخاص المستحقة ، حيث ينتظر ويتبقي علي الدعم أيام قليلة حوالي ه أيام حيث يتم الاستعلام عن دعم سكني من خلال رقم الهوية للشخص الوحيد المستفاد من خلال هذا الدعم، وتبين من خلال موقعنا ثقفني موعد الصرف المحدد لإيداع دعم صندوق التنمية العقارية ،والخدمات التي يمكن تقديمها من خلال البرنامج ونبذة عن مشاريع شهر فبراير وما حققته من إنجازات .

موعد صرف دعم سكني شهر مارس

يتبقي علي موعد الصرف ٥ أيام علي دعم صندوق التنمية الاجتماعية لهذا الشهر، فقد تم تحديد موعد الصرف وفقا للأوامر الملكية الصادرة من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتوحيد موعد الصرف في اليوم الموافق يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي ، ولا يتم تغير الموعد إلا في حالة أجازة رسمية ، ويتم الإيداع في الحسابات البنكية للأشخاص كما ذكرنا سابقا المستفيدين فقط من هذا الدعم وهذا من خلال الرابط الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من البرنامج

أعلن صندوق التنمية العقارية منذ أيام عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من الدعم، فقد أكد على ضرورة تحديثها للتمكن من الحصول علي الدعم خاصة بعد صرف دفعه شهر فبراير العديد من التساؤلات حول توقف الدعم، ويتم تحديث البيانات من خلال هذه الخطوات :

الدخول علي الرابط الرسمي لصندوق التنمية العقارية. اختيار أيقونة تسجيل الدخول . كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية. كتابة كلمة المرور. اختيار ايقونة تحديث البيانات.

ومن الجدير بالذكر أن حصيلة دعم شهر فبراير من برنامج سكني تجاوز عدد المستفيدين عشرون الف اسرة سعودية ، عدد المشاريع التي تم تقديمها وتم الاستفادة منها من قبل المواطنين والأشخاص المقيمون في المملكة العربية السعودية حوالي ٥٩ مشروع .