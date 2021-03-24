العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa وإلغاء شرط إصداره من كتابات العدل

العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa ، وفق التوجيه الذي أصدره اليوم معالي وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع إلغاء شرط إصدارالوكالة الأولى حضوريًا من كتابات العدل، بداية من اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مارس 2021م، الموافق 2 من شهر شعبان1442هـ، ويتم تقديم الوكالة الأولى عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، بشكل مباشر بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه وفق آخر توجيه سابق تم إصداره من الوزارة بالمملكة السعودية، والذي تم تعديله اليوم، كان هناك شرط أساسي بخصوص الاستفادة من بوابة ناجز الإلكترونية، أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن يتم إتاحة استخدامه لها إلكترونيًا.

العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa

والجدير بالذكر أن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، تسعى منذ فترة على تحويل جميع الخدمات التوثيقية، إلى خدمات إلكترونية، حتى لا يضطر المواطن السعودي لزيارة كتابة العدل، وذلك وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، إضافة إلى تحديث كافة الإجراءات بالمملكة، وتحويلها إلى نظام الرقمنة، لمواكبة تطورات العصر، إضافة إلى العمل على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، للحد من انتشار جائحة كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية، وبناء عليه قامت الوزارة بتدشين البوابة الخدمية العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، ليتم من خلالها كافة الخدمات العدلية، عبر البوابة الموحدة لتسهيل التعامل بين المواطن وخدمات الوزارة، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات على المستفيدين، والارتقاء بكفاءة العمل ورفع مستوى الأداء بالمملكة، والبوابة تضم خدمات المحاكم، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والعديد من خدمات المحاكم، ويتم القيام بإضافة خدمات جديدة دوريًا، عبر البوابة الإلكترونية، عن طريق فريق مختص ومدرب.

حالات غير متاح فيها التعامل مع خدمة الوكالة الإلكترونية بوابة ناجز

كما أوضحت وزارة العدل السعودية، أن الخدمات العدلية للوكالة الإلكترونية، عبر بوابة ناجز najiz.sa، غير متاح الاستفادة منها في بعض الحالات، والتي سنذكر أهمها بالترتيب التالي: