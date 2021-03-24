نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa وإلغاء شرط إصداره من كتابات العدل في المقال التالي
العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa ، وفق التوجيه الذي أصدره اليوم معالي وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مع إلغاء شرط إصدارالوكالة الأولى حضوريًا من كتابات العدل، بداية من اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر مارس 2021م، الموافق 2 من شهر شعبان1442هـ، ويتم تقديم الوكالة الأولى عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، بشكل مباشر بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه وفق آخر توجيه سابق تم إصداره من الوزارة بالمملكة السعودية، والذي تم تعديله اليوم، كان هناك شرط أساسي بخصوص الاستفادة من بوابة ناجز الإلكترونية، أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن يتم إتاحة استخدامه لها إلكترونيًا.
العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa
والجدير بالذكر أن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، تسعى منذ فترة على تحويل جميع الخدمات التوثيقية، إلى خدمات إلكترونية، حتى لا يضطر المواطن السعودي لزيارة كتابة العدل، وذلك وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تم تدشينها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، لتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي، إضافة إلى تحديث كافة الإجراءات بالمملكة، وتحويلها إلى نظام الرقمنة، لمواكبة تطورات العصر، إضافة إلى العمل على التباعد الاجتماعي بين المواطنين، للحد من انتشار جائحة كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة السعودية، وبناء عليه قامت الوزارة بتدشين البوابة الخدمية العدلية الإلكترونية ناجز najiz.sa، ليتم من خلالها كافة الخدمات العدلية، عبر البوابة الموحدة لتسهيل التعامل بين المواطن وخدمات الوزارة، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات على المستفيدين، والارتقاء بكفاءة العمل ورفع مستوى الأداء بالمملكة، والبوابة تضم خدمات المحاكم، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والعديد من خدمات المحاكم، ويتم القيام بإضافة خدمات جديدة دوريًا، عبر البوابة الإلكترونية، عن طريق فريق مختص ومدرب.
حالات غير متاح فيها التعامل مع خدمة الوكالة الإلكترونية بوابة ناجز
كما أوضحت وزارة العدل السعودية، أن الخدمات العدلية للوكالة الإلكترونية، عبر بوابة ناجز najiz.sa، غير متاح الاستفادة منها في بعض الحالات، والتي سنذكر أهمها بالترتيب التالي:
- خدمة البوابة الإلكترونية ناجر تكون غير متاحة، في حال إذا كان المستفيد قاصر بالسن، بموجب صك ولاية.
- خدمة البوابة الإلكترونية ناجر تكون غير متاحة، في حال إذا كان المستفيد قاصر عقليًا، بموجب صك ولاية.
- كذلك لا تكون خدمة البوابة الإلكترونية ناجز، متاحة في حال كان عمر المستفيد، أكبر من 65 سنة، ولم يسبق له اخراج وكالة، حيث تقدم لهم وزارة العدل، في هذه الحالة خدمات التوثيق، من خلال خدمة كتابات العدل المتنقلة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدل إتاحة الوكالة الأولى عبر ناجز najiz.sa وإلغاء شرط إصداره من كتابات العدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.