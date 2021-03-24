e3nh شروط صرف راتب التأهيل الشامل للمواطن السعودي (معاق – يتيم) عبر hrsd.gov.sa

شروط صرف راتب التأهيل الشامل الذي تقرر تحديد موعد صرف إعانة مارس 2021 للمستفيدين من تلك الخدمة الاجتماعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية، حيث يكون هنالك العديد من الأسباب التي تتيح للمواطن السعودي من الاستفادة من هذا الراتب أو الحرمان منه، كما تقوم الوزارة بالعديد من الخدمات الأخرى وفق الآليات الخاصة بكل معونة وترد على جميع الاستفسارات والاعتراضات.

المؤسسات الاجتماعية بعد عام 2015

شروط الحصول على راتب التأهيل الشامل

يتم الحصول على الراتب الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية وفق عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المسجلين والمستفيدين من تلك الخدمة الاجتماعية ومنها:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية على ألا يزيد العمر عن 45 عاما. أن يكون له إعاقات بدنية يتم تحديدها التقرير الطبي الشامل الذي يقوم بعمله من مؤسسة صحية معتمدة لدى وزارة الصحة السعودية، على أن يتم تحديد الراتب حسب نوع الإعاقة. يجب أيضا ألا يكون من المستفيدين من خدمات دور الإيواء بالمملكة. أن يكون مقيما بالمملكة وغير معتاد السفر خارجها. يكون المستفيد مسجلا ضمن قوائم المستفيدين عند قاعدة البيانات بوزارة الموارد البشرية والتنمية. يقوم المستفيد بتحديث بياناته لدى رابط الوزارة بالفترة التي قامت الوزارة بتحديدها (تم إغلاق التحديث الآن).

إلية صرف رواتب التأهيل

حسب تقويم السعودية لصرف رواتب الحماية الاجتماعية يتم صرف رواتب المستفيدين من التأهيل بالفترة المقبلة وفق الآلية التالية:

موعد صرف راتب التأهيل الشامل لجمادي الآخر 1442 في 25 مارس 2021.

توقيت صرف الراتب لشهر رجب 1442 في 26 أبريل 2021.

موعد صرف راتب شعبان 1442 في 26 مايو 2021.

توقيت صرف راتب رمضان 1442 في 27 يونيو 2021

موعد صرف راتب شوال 1442 في 26 يوليو 2021.

صرف راتب التأهيل لشهر ذو القعدة في 26 أغسطس 2021.

موعد صرف راتب التأهيل في ذي الحجة 1442 في 28 سبتمبر 2021.

رابط الاستعلام عن صرف راتب التأهيل الشامل

تقوم وزارة الموارد البشرية بتوفير رابط خاص لاستعلام أصحاب الإعاقات المستديمة أو المؤقتة، الجزئية أو الكلية، على رابط الاستعلام الخاص بالوزارة على أن يتم معرفة النتيجة في حال أو يقوم المتقدم بتقديم الاعتراضات: